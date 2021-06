Enrico Ruggeri, una furia “Eros Ramazzotti ha …”, il popolo del web commenta in massa

0 SHARES Condividi Tweet

Si torna a parlare della partita del cuore che si è giocata la scorsa settimana e che ha destato diverse polemiche. A parlare in queste ore è stato nello specifico Enrico Ruggeri attraverso i social network scatenando ancora una volta delle polemiche da parte dei follower.

Nello specifico Il capitano e presidente della nazionale italiana cantanti sembra che nelle scorse ore sia tornato a parlare della partita del cuore e del caso di Aurora Leone e lo ha fatto pubblicando un post su Instagram. Questo inevitabilmente ha scatenato le critiche dei follower, i quali non sembra abbiano apprezzato la posizione che il cantante ha preso riguardo questa vicenda. Enrico Ruggeri ha così pubblicato su Instagram uno scatto che lo ritrae accovacciato davanti ad una grande tavolata all’interno di un ristorante.

A corredo della foto sembra esserci una didascalia nella quale il cantante ha scritto queste parole “Pranzo pre partita del @sonacalcio I giocatori sono in un tavolo a parte. Funziona così in tutto il mondo. @nazionale_cantanti #calcio #regole #seried #verita”. Ovviamente le sue parole fanno riferimento a quello che è accaduto la scorsa settimana in occasione della partita del cuore e delle polemiche sorte dopo l’allontanamento di Aurora Leone. “Quando potresti tacere ed invece decidi di parlare” a “Mi sembra una frase fuori luogo e sgradevole”. Sono questi alcuni che commenti scritti proprio da alcuni follower che hanno deciso di non tacere di fronte a quanto pubblicato dal noto cantante.

Ma Enrico Ruggeri aveva anche detto, a proposito di Eros Ramazzotti che “la mattina scopriamo che Eros, senza dirci nulla, è partito abbandonando la nave”

Gli utenti del web contro il cantante

“E funziona male! È proprio questo il problema: “si è sempre fatto così”. Noi ci siamo stufate di come si è sempre fatto!”. Questo ancora un altro commento postato da un utente del web. Diversi follower poi sembra che abbiano in qualche modo sottolineato come Aurora fosse stata definita una giocatrice e questo non è piaciuto ai follower che hanno voluto dire la loro anche in questo caso. “Non capisco proprio il senso di questo post! se fa riferimento a quello che è successo alla Leone, devo dire che non c’entra nulla! la Leone era una calciatrice, non un’accompagnatrice o una valletta! non si capisce cosa voglia dire con questo post!”. Questo ancora quanto scritto da un utente social, una donna la quale ha voluto dire la sua, non risparmiando delle pesanti critiche nei confronti del cantante.