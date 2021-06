Lorella Cuccarini, bomba che nessuno si aspettava “si tratta di una scelta …”

0 SHARES Condividi Tweet

Abbiamo visto Lorella Cuccarini quest’anno essere protagonista del programma condotto da Maria De Filippi ovvero Amici. La nota showgirl e ballerina ha preso parte al programma in veste di professoressa di ballo, ottenendo tra l’altro un grande successo. Adesso però per lei sembrerebbero esserci altri programmi ed i vertici di Mediaset avrebbero pensato di darle uno spazio piuttosto importante in azienda. Ma di che programma si tratta? Vediamo di capire effettivamente cosa Mediaset avrebbe pensato per l’ex conduttrice de La vita in diretta.

Lorella Cuccarini, nuovi progetti per lei sui canali Mediaset?

Potrebbe essere affidato proprio alla conduttrice più amata di sempre un programma che andrebbe in onda nella domenica pomeriggio. Non si tratterebbe però di Domenica Live, ma di un altro programma. Si tratta di rumors che si stanno diffondendo proprio in questi ultimi giorni e che potrebbero avere però delle basi piuttosto solide.

L’indiscrezione lanciata da Giuseppe Candela

A confermare ciò sarebbe stato Giuseppe Candela proprio nelle scorse ore. “Trova conferme l’ipotesi Cuccarini alla domenica pomeriggio, come anticipato chiude Domenica Live. Si tratta di una scelta di Piersilvio Berlusconi. Niente informazione, intrattenimento familiare legato ai territori italiani. La conduttrice non ha ancora accettato“. Questa nello specifico le parole dichiarate da Giuseppe Candela, il quale sembra essere certo del fatto che ben presto Lorella Cuccarini possa approdare su Canale 5 con un programma tutto suo. In realtà però Candela non sembra essere l’unico ad aver rivelato ciò, visto che anche Bubino blog ha lanciato questa indiscrezione parlando di un programma che potrebbe avere lo stile di mela verde.

Anche Bubino Blog conferma le voci, nuovo programma la domenica pomeriggio per la Cuccarini

“Ma esattamente che programma sarà? Il revival di Buona Domenica? Una sorta di Verissimo, ovvero un talk di interviste ma alla domenica piuttosto che al sabato pomeriggio? No. La parola chiave è intrattenimento e fa rima con due titoli storici. Ricordate la Domenica del Villaggio condotta da Davide Mengacci? E sicuramente conoscete Melaverde in onda ogni domenica a mezzogiorno. Sembrano proprio loro i punti di partenza per costruire la nuova domenica di Canale 5“. Questo quanto si legge su Bubino Blog. Ricorderete come lo scorso anno, Lorella sia stata una delle protagoniste de La vita in diretta, il programma che ha condotto insieme ad Alberto Matano, ottenendo un discreto successo. Purtroppo però, questa sua esperienza non è finita nel migliore dei modi. La Cuccarini avrebbe pubblicato infatti una lettera al termine della stagione del programma e non è stata proprio clemente con il suo collega.