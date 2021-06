Gianni Sperti nella bufera e lui, al veleno risponde “ … spero riusciate a dormire serenamente”

0 SHARES Condividi Tweet

Gianni Sperti è un volto amatissimo del grande schermo che, iniziata la sua carriera professionale e televisiva come ballerino, ora è ospite fisso, nel ruolo di opinionista, nel programma di Maria De Filippi, Uomini e donne.

Gianni Sperti è una persona molto corretta che ha dimostrato, in più di un’occasione, di non guardare in faccia nessuno e di denunciare all’interno del programma ogni situazione anomala che andava contro le regole. Con Maria De Filippi c’è un bel rapporto di stima e affetto che è stato costruito negli anni e la De Filippi in tante occasioni ha dimostrato di tenere molto all’ex marito di Paola Barale.

Gianni Sperti pubblica una foto e il web gli si rivolta contro

Gianni Sperti, che è molto attivo sui social, qualche giorno fa ha pubblicato alcune foto di uno shooting da Alberto Della Porta ma il web lo ha attaccato duramente perché ha notato che in quegli scatti il viso di Gianni Sperti aveva qualcosa di strano e glielo ha fatto notare dicendo che aveva esagerato con i ritocchini. In tantissimi lo hanno attaccato e lui, dopo l’ennesima critica, ha deciso di rispondere

Gianni Sperti che ha 48 anni, ha risposto così: “La foto è stata scattata lo stesso giorno in cui ho scattato le foto degli ultimi tre post. Non avendo le siringhe portatili, è impossibile che io abbia potuto fare un ritocchino tra uno scatto e l’altro. In quella foto ho un’espressione diversa che a me piace. Capisco che ad alcuni possa non piacere ma…anche meno, grazie”.

E poi, ancora, in conclusione ha scritto: “Non ho mai negato di aver fatto qualche ritocchino, qualcosa, ma il minimo indispensabile… Ora spero riusciate a dormire più serenamente”.

Gianni Sperti parla di Tina Cipollari

Gianni Sperti ha salutato il suo pubblico per quest’anno e ha dato appuntamento alla prossima stagione. I saluti e l’arrivederci a settembre Gianni Sperti lo ha dato sui social dove l’ex marito della Barale può vantare un numero altissimo di follower.

Poi ha chiesto l’opinionista di Uomini e Donne ha detto ai suoi follower che potevano fargli tutte le domande che volevano e così il popolo del web si è scatenato nel fargli le domande più disparate e poi qualcuno gli ha chiesto di Tina Cipollari: “Gianni, ti manca Tina?”. E Gianni ha risposto con la sua solita schiettezza: “Anche no, troppo presto” ma, per stemperare la durezza della risposta, ha aggiunto un emoji sorridente.