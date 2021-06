Sanremo 2022, Roberto Alessi al veleno “Senza Amadeus …”

0 SHARES Condividi Tweet

Amadeus conduttore anche il prossimo anno? L’indiscrezione di Si parla già nella prossima edizione del Festival di Sanremo. L’edizione 2021 come sappiamo è stata vinta dai Maneskin che hanno anche avuto un successo straordinario all’Eurovision song contest vincendo anche questa manifestazione a livello europeo. Il gruppo sta avendo un successo davvero straordinario in quest’ultimo periodo, ma il merito va comunque anche al conduttore del Festival ovvero Amadeus.

Amadeus, merito al conduttore per il successo dei Maneskin

Amadeus che è stato il direttore artistico e conduttore delle ultime due edizioni della manifestazione canora più importante d’Italia, ha lottato per avere i giovani a Sanremo. Amadeus infatti ha voluto dare tanta fiducia ai Maneskin che sicuramente lo hanno ripagato non soltanto con la vittoria del Festival ma anche con la vittoria dell’ Eurovision song contest. Subito dopo la fine del Festival di Sanremo 2021 Amadeus aveva annunciato a tutti quanti che sicuramente non sarebbe stato il direttore artistico dell’edizione 2022.

Il conduttore torna al Festival anche il prossimo anno?

Sono stati in molti a prendere questa notizia con dispiacere, visto che entrambe le edizioni hanno avuto un grande successo e soprattutto sono state tanto apprezzate dai telespettatori italiani, grazie anche alla partecipazione di Fiorello. Da una parte però sembrava completamente esclusa la possibilità che Amadeus potesse tornare il prossimo anno. Adesso sembrerebbero esserci delle buone possibilità per un suo ritorno alla conduzione del Festival 2022. A lanciare questa indiscrezione è stato Roberto Alessi ovvero il direttore di Novella 2000 il quale si è sbilanciato dicendo che per lui Amadeus tornerà alla conduzione di Sanremo. Sicuramente il fatto che i Maneskin abbiano avuto un grande successo anche all’Eurovision song contest ha fatto sì che le quotazioni di Amadeus potessero risalire.

L’indiscrezione di Roberto Alessi

Bisognerà però capire come la pensa lo stesso Amadeus, il quale nei mesi scorsi aveva fatto ben intendere di non avere assolutamente alcuna intenzione di tornare sul palco dell’Ariston come conduttore e direttore artistico. “Senza Amadeus i Maneskin non avrebbero vinto Sanremo”, ha tuonato ancora Roberto Alessi. In realtà sembrerebbe che proprio lo stesso Amadeus alcuni giorni fa abbia in qualche modo aperto una nuova speranza per una possibile conduzione del festival per il terzo anno consecutivo. In realtà sembrerebbe che sia stata proprio la RAI a tornare alla carica con Amadeus. Insomma non è escluso che quest’ultimo possa tornare sul palco dell’Ariston.