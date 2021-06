Tommaso Zorzi fuori di sè e stravolto “Non riesco a …”

0 SHARES Condividi Tweet

Come tutti sappiamo nelle scorse ore è venuto a mancare Michele Merlo, un giovane ragazzo divenuto famoso dopo aver preso parte ad Amici di Maria De Filippi. La sua morte è stata davvero un duro colpo per tutti quanti, soprattutto perché improvvisa.

La morte di Michele Merlo lascia tutti senza parole

In molti da ieri non fanno altro che pubblicare alcuni video e messaggi indirizzati proprio al giovane cantante e tra questi sembrerebbero esserci molti vip e personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo. Tra questi Emma Marrone che ha avuto modo di conoscere bene Michele Merlo all’interno del programma ed anche la stessa redazione di Amici. Anche Maria De Filippi ha voluto ricordare il giovane alunno della scuola e lo ha fatto pubblicando un post davvero molto commovente sul profilo social. Tra le tante persone che però aveva avuto modo di conoscere Michele Merlo e anche di volergli bene c’è anche lui Tommaso Zorzi. Sembra che i due avevano avuto modo di conoscerci di persona e nello specifico Michele era stato intervistato dal vincitore del GF vip a Tommy Talks.

Lo sfogo di Tommaso Zorzi sulla morte del giovane cantante

È stato proprio lui Tommaso che nelle scorse ore attraverso i profili Social ha voluto pubblicare il suo sfogo. “E’ brutto. E’ proprio una cosa di cui non riesco a farmene una ragione”, questo quanto scritto da Tommaso. Effettivamente tutte le persone che hanno avuto modo di conoscere Michele hanno lasciato un messaggio o soltanto un dolce ricordo. Anche i fan più accaniti del programma di Maria De Filippi ricordano bene Michele Merlo, per essere stato uno dei cantanti più importanti della sua edizione. Sono sempre tantissimi gli allievi che anno dopo anno approdano al talent, ma soltanto chi ha del talento e soprattutto ha dimostrato di avere un gran carattere viene ricordato e uno di questi è proprio lui.

“Non dovevi lasciarci così…” il saluto di Tommaso

In realtà all’ interno del programma era conosciuto come Mike Bird, lui che ha vissuto un buon antagonismo con Ricky ovvero Riccardo Marcuzzo che poi ha vinto quella edizione di Amici. Tommaso però ieri nonostante comunque il grande impegno vero la finale dell’Isola dei Famosi non ha fatto altro per l’intera giornata che pensare proprio alla morte del giovane. “Non dovevi lasciarci così. Eri buon umore, sensibilità e talento. Che la terra ti sia lieve”. Questo ancora quanto da lui scritto. Nelle sue Instagram Stories il vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello vip ha continuato a parlare di Michele ed anche di quello che è stato il suo stato d’animo nell’apprendere la tragica notizia. “Sono quelle notizie che uno spererebbe di non sentire mai”. Queste ancora le sue parole.