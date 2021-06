Adriano Celentano una furia contro Lucia Annunziata “Maleducata e …”

0 SHARES Condividi Tweet

In questi ultimi giorni sembrerebbe che Adriano Celentano abbia avuto qualcosa da dire a Lucia Annunziata. Il noto molleggiata da un po’ di tempo a questa parte si è allontanato dal mondo della televisione, ma non per questo non la guarda e non è critico, come al suo solito. Sembrerebbe infatti che in questi ultimi giorni il noto cantante attore e conduttore più famoso di tutti i tempi, abbia voluto esprimere il suo parere personale su Lucia Annunziata. Nello specifico, sembrerebbe che Adriano Celentano non abbia assolutamente visto di buon occhio il comportamento della conduttrice. Ma cosa è accaduto? E perchè Adriano Celentano si è scagliato contro la giornalista?

Adriano Celentano si scaglia contro Lucia Annunziata

Il molleggiato così come è anche conosciuto Adriano Celentano, nelle scorse ore ha voluto affidare ad Instagram un suo pensiero. Questo è arrivato all’indomani dell’intervista che è stata rilasciata da Michele Santoro nel corso della puntata di Mezz’ora in più ovvero il programma condotto proprio da Lucia Annunziata. «Cara Lucia, non mi sei piaciuta per niente ieri con Michele Santoro. Forse i temi in cui ti aveva coinvolto non ti andavano a genio?». Sono state queste le parole riferite da Adriano Celentano nel suo post che ha pubblicato su Instagram facendo ben intendere di non aver apprezzato l’intervista condotta da Lucia Annunziata.

“Mancanza di dibattito, verità…”, il Molleggiato non approva l’intervista

A non piacere ad Adriano è stata perlopiù la mancanza di dibattito. Poi Adriano avrebbe anche dato addirittura un titolo a questo suo post “La brutta pagina televisiva di Lucia Annunziata su mezz’ora in + di Rai 3”. Poi il cantante ha aggiunto «Sei sicura che la tua sia davvero una trasmissione televisiva?». Sembrerebbe che a non andare giù ad Adriano Celentano si è stata proprio la mancanza di un dibattito nonché quella che lui chiama democrazia e verità.

Lo sfogo di Celentano

“Mancanza di un dibattito, la verità, la democrazia… tutte cose che stranamente sembravano irrigidirti. A tal punto da zittirlo bruscamente (e direi molto maleducatamente) con l’ipocrita frase: “conosci i tempi televisivi… lo avresti fatto anche tu”. Questo quanto aggiunto ancora da Adriano Celentano nel suo post il quale ha anche sottolineato come però quando Lucia è stata ospite nel salotto di Michele Santoro, lui si sia sempre comportato bene. Insomma, un Adriano Celentano piuttosto critico che non le ha di certo mandate a dire all’Annunziata.