Don Matteo, Terence Hill va vai e Raoul Bova dice “E’ stato lui che …”

La prossima edizione di Don Matteo sarà sicuramente ricca di tante novità, a cominciare dal fatto che non ci sarà più Terence Hill. Ebbene sì, l’attore che per tantissimi anni ha interpretato il più famoso sacerdote della televisione italiana, adesso sembra aver deciso di mollare e ci sarebbe già il sostituto.

Don Matteo, tante novità per la prossima stagione

La produzione di Don Matteo ha deciso che a sostituire Terence Hill sarà uno degli attori più importanti più amati della cinematografia italiana. Stiamo parlando di Raoul Bova il quale oltre ad essere stato molto felice di accogliere questa proposta, ha anche raccontato un retroscena relativo proprio all’addio di Terence Hill a Don Matteo. In quest’ultimo periodo, Raul Bova sembra aver avuto un successo straordinario grazie ad alcune fiction da lui interpretate, una tra tutti Buongiorno mamma.

Terence Hill sostituito da Raoul Bova

Ben presto, quindi inizieranno le riprese di Don Matteo 13 e nel corso di un’intervista rilasciata proprio in queste ultime ore, si è detto piuttosto emozionato nel sostituire uno dei punti cardini della cinematografia Nazionale come Terence Hill. In realtà la notizia dell’ abbandono di quest’ultimo, ha colto di sorpresa tutti i fan della serie che da tantissimi anni ormai lo seguono con tanto affetto. In molti hanno iniziato a supporre le motivazioni che avrebbero spinto Terence Hill a lasciare la serie. In tanti hanno pensato che potesse trattarsi di alcuni problemi di salute. ma così non è ed a raccontarlo è stato proprio il figlio di Terence Hill ovvero Jess.

Il retroscena sull’addio di Terence Hill

Sembrerebbe che quest’ultimo abbia raccontato che il padre è stato semplicemente mosso da motivi personali ovvero il desiderio di trascorrere più tempo con la sua famiglia e soprattutto con la moglie. Non è di certo un addio al mondo della recitazione per Terence. L’attore ha fatto sapere che vorrebbe continuare a lavorare ma che accetterà soltanto qualche progetto non impegnativo. In questi giorni Raul Bova ha fatto sapere, quindi di essere particolarmente emozionato nell’intraprendere questo nuovo progetto ed ha anche raccontato un retroscena proprio sull’addio del suo collega. Pare che sia stato proprio Terence Hill a dare il suo benestare affinché Raoul Bova potesse prendere il suo posto. “Io le cose le faccio con il cuore e la sincerità. Poi devo dire che è stato proprio Terence a dare l’ok per la decisione dell’attore e questo non può che rendermi felice”. Queste le parole di Raoul Bova.