Ilary Blasi, finita L’isola dei famosi 2021 senza freni su Alessia Marcuzzi “Può succedere che …”

0 SHARES Condividi Tweet

Si è conclusa appena ieri sera l’edizione 2021 dell’Isola dei famosi. Sembrerebbe che nei giorni scorsi la conduttrice Ilary Blasi si sia raccontata e lo ha fatto nel corso di una intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano on-line. Sembrerebbe che in questa occasione la moglie di Francesco Totti abbia ancora una volta dimostrato di avere un bel caratterino e soprattutto di essere spontanea e non avere alcuna remora nel dire ciò che pensa. Ma cosa ha dichiarato?

Isola dei famosi 2021, Ilary Blasi si confessa nel corso di un’intervista

Oltre ad aver parlato della sua esperienza all’Isola dei famosi quest’anno e anche di qualche vicenda legata a questa edizione, Ilary sembrerebbe aver anche parlato della sua collega, ovvero la conduttrice che sostanzialmente ha sostituito. Stiamo parlando di Alessia Marcuzzi la conduttrice romana che ha condotto per diversi anni proprio L’Isola dei Famosi e che poi Ilary ha sostituito a partire da quest’anno.

Rivalità con Alessia Marcuzzi? Le dichiarazioni di Ilary

Si è sempre detto che tra le due ci fosse una sorta di rivalità e durante l’intervista sembra che ad un certo punto il giornalista le abbia chiesto di esprimere il suo parere al riguardo. Ad un certo punto, il giornalista avrebbe chiesto ad Ilary che cosa ci fosse di vero in questa ipotetica rivalità con Alessia Marcuzzi. La Blasi non ha avuto alcuna remora nel smentire qualsiasi tipo di notizia diffusa al riguardo, sostenendo che non c’è assolutamente nessuna rivalità tra le due. “Nulla, nessuna rivalità. Con Alessia ci siamo anche messaggiate. Siamo entrambe romane, forse questo ci unisce…”, questo ancora quanto dichiarato dalla Blasi.

Le precisazioni sulla rivalità con la Marcuzzi

Sempre nel corso dell’intervista rilasciata a Il fatto quotidiano on-line, la Blasi sembra aver confessato che non è di certo un caso raro il fatto che un conduttore o una conduttrice possa prendere il posto di un’altra nella conduzione dei programmi nel corso degli anni, ma che questo non vuol dire assolutamente avere delle rivalità poi con il sostituto. “La verità è che i programmi sono questi, può succedere nella girandola delle conduzioni. La trovo una cosa fisiologica…”. Questo quanto dichiarato dalla Blasi, confessando anche di essere stata lei a voler lasciare il Grande Fratello vip e di aver pensato poi a un nuovo programma ed una nuova esperienza anche se pur sempre un reality e pur sempre la stessa azienda.