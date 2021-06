Ambra Angiolini una furia sui social, “Non ci fanno …”

0 SHARES Condividi Tweet

Ambra Angiolini è una delle attrici più importanti del mondo della cinematografia italiana ed anche una delle più amate. L’abbiamo vista ultimamente molto attiva sui social network, soprattutto durante il Festival di Sanremo quando ha sostenuto e tifato per l’ex marito Francesco Renga. Effettivamente da un po’ di tempo a questa parte sembra che l’attrice sia particolarmente attiva sui vari social e nello specifico su Instagram. Proprio su questa piattaforma vanta un profilo di circa 820 mila follower.

Ambra Angiolini attraverso il profilo Instagram denuncia quanto accadutole

Attraverso il suo profilo Instagram, sembra che Ambra Angiolini abbia voluto denunciare che cosa le è accaduto nelle scorse ore e nello specifico il fatto di essere stata bloccata su un treno per diverse ore. La nota attrice avrebbe utilizzato quindi la pagina Instagram per poter denunciare l’inefficienza di Trenitalia. Nella giornata di ieri ha condiviso così una diretta Social, raccontando la disavventura che l’ha vista protagonista e che ha coinvolto inevitabilmente anche tutti gli altri passeggeri che stavano viaggiando sul treno Frecciarossa 9648, in partenza da Roma Termini e diretto a Milano.

Bloccata sul treno per diverse ore, l’attrice filma tutto e denuncia

Soltanto dopo un pochi minuti dalla partenza, sembrerebbe che ci sia stato un guasto ovvero un problema sulla linea. Inevitabilmente il treno si è fermato e tutti i passeggeri sono rimasti bloccati per 3 ore e mezza circa al buio senza poter nemmeno aprire i finestrini. Una situazione davvero incredibile che Ambra ha voluto assolutamente denunciare attraverso il suo profilo Instagram.

Lo sfogo di Ambra Angiolini sui social

«Siamo chiusi qui dentro da tre ore e mezza, non ci fanno aprire i finestrini e manca l’aria. Abbiamo chiamato la polizia, ma nessuno sa dirci niente. Siamo qui in mezzo al nulla». Questo quanto dichiarato dall’ attrice che ha filmato tutto quanto insieme anche ad altri passeggeri. «Io non ci posso proprio credere: non hanno un piano di emergenza per queste situazioni, è assurdo, ora filmo tutto. Altro che assembramenti: in prima classe si respira un po’, ma in seconda classe li hai visti come stavano messi?». Questo ancora quanto dichiarato dall’attrice. «Immaginate se qui ci fosse una donna incinta? Avrebbe già partorito. La situazione è ingestibile, nessuno sa darci indicazioni». Inevitabilmente questa diretta è stata vista da milioni di Italiani che hanno anche commentato.