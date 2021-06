Tommaso Zorzi a Il Punto Z mette in imbarazzo Stefania Orlando “Ma lo fai ancora?”

0 SHARES Condividi Tweet

Tommaso Zorzi è il conduttore de Il punto Z, ovvero un programma che è ha iniziato a condurre soltanto da pochi mesi. Dopo la vittoria del Grande Fratello vip, Tommaso ha avuto tanto successo e tante porte si sono aperte per lui. Il programma appena citato ovvero Il punto Z è andato in diretta streaming su Mediaset Play Infinity e nel corso delle puntate l’influencer ha intervistato davvero tante persone. Una tra tutte la sua amica del cuore, che ha conosciuto proprio all’interno della casa più spiata d’Italia, ovvero quella del Grande Fratello vip.

Tommaso Zorzi, conduttore de Il punto Z intervista Stefania Orlando

Stiamo parlando di Stefania Orlando la quale è stata intervistata dal suo grande amico e vincitore del Grande Fratello vip. Sembrerebbe che quest’ultima sia stata ospite nel programma di Tommaso soltanto alla settima puntata. Si era ipotizzato che tra i due ci fosse una crisi, ma in realtà l’amicizia sembra essere piuttosto solida e forte, così come abbiamo avuto modo di vedere all’interno del reality. Ovviamente subito dopo la fine del Grande Fratello vip, i due sia per motivi di lavoro che anche per il fatto di vivere in due città differenti, ha fatto sì che si allontanassero un po’.

Stefania e Tommaso, la loro amicizia lontano dal reality

I due però hanno continuato a sentirsi e la loro amicizia è continuata anche in queste settimane. Nel corso dell’intervista rilasciata nel corso del programma Il punto Z, sembrerebbe che la showgirl abbia confessato di essersi tanto dedicata alla musica in queste settimane e anche alla cura del giardino di Azalee che si trova nella sua casa a Fregene. All’interno della casa più spiata d’Italia, Tommaso e Stefania sono stati davvero inseparabili per sei lunghi mesi. Anche una volta usciti dal reality, sembra che i due non si siano mai persi di vista e telefonicamente hanno mantenuto il loro legame. La loro amicizia è uscita più forte di prima.

Il tifo per Tommy all’Isola dei famosi e le sue dichiarazioni

Ovviamente Stefania ha anche seguito il suo amico Tommaso che come sappiamo è stato impegnato come opinionista all’Isola dei famosi, reality che è finito soltanto lo scorso lunedì. Nel corso dell’intervista ancora Stefania ha raccontato di aver seguito il reality, ma che non lo farebbe mai. A questo punto Tommaso avrebbe risposto dicendo: “Ma amore, mi vuoi morta? In studio ci sei tu che sei bravissimo. Ma scusa, quei due lì (Rosalinda e Andrea Zenga presenti in studio, ndr) sono lì per dire falsa qualunque cosa io dica? (scherza, ndr). Il mio naufrago preferito era Vera Gemma, anche Ciufoli. Poi c’è Isolde che è venuta fuori, mentre Angela Melillo era forte nelle prove ma nelle dinamiche mi è piaciuta meno, meno presente”.