Ilary Blasi diretta sull’Isola dei famosi appena conclusa “E’ stata una …”

Si è conclusa soltanto da qualche giorno l’edizione 2021 dell’Isola dei Famosi ovvero il reality di Canale 5, che sembra abbia avuto un successo straordinario. L’edizione si è conclusa con la vittoria di Awed. Ovviamente una delle protagoniste principali del reality è stata proprio lei, la conduttrice ovvero Ilary Blasi.

Ilary Blasi parla dell’Isola dei famosi 2021

La Blasi come tutti sappiamo, per diversi anni è stata al timone del Grande Fratello vip poi lo scorso anno ha deciso di lasciare. Dopo un anno di stop poi è tornata in TV al timone di un altro reality molto importante di casa Mediaset, ovvero L’isola dei famosi. Quest’ultimo si è concluso soltanto nella giornata di lunedì 7 giugno 2021. A poche ore dalla diretta della finale, Ilary Blasi ha voluto dire la sua riguardo questa edizione 2021 del reality. La conduttrice ha voluto così parlare degli opinionisti ed anche degli inviato ovvero Massimiliano Rosolino. Ma sembrerebbe che la Blasi si sia anche espressa su alcuni concorrenti di questa edizione che è stata particolarmente discussa e piuttosto difficile da portare avanti anche per via della pandemia da coronavirus.

Le dichiarazioni della conduttrice

Nello specifico, sembrerebbe che Ilary Blasi abbia rilasciato una intervista a Il fatto quotidiano, alcuni giorni fa rispondendo in questo modo ad alcune domande proprio su questa edizione del reality. “È stata una stagione faticosa per tutti perché la pandemia ha inevitabilmente inciso. È stata la mia prima edizione, è un reality ma è completamente diverso dal Grande Fratello”. Questo quanto dichiarato da Ilary. “Tamponi, quarantena, i naufraghi non potevano venire in studio, chi partiva non poteva sbarcare subito, la finale per la prima volta a distanza”, ha aggiunto la Blasi che ha così ricordato quelle che sono state le difficoltà avute nella gestione del programma.

La Blasi su Massimiliano Rosolino

“Faticosa e complicata ma l’abbiamo portata a casa. Mi sono divertita, ho fatto la mia Isola nell’Isola”. Questo quanto dichiarato ancora dalla Blasi che tutto sommato è soddisfatta di questa sua prima esperienza all’Isola dei famosi. In questi mesi, sembrerebbe che Ilary Blasi abbia avuto anche parecchi disappunti con l’inviato Massimiliano Rosolino, l’ex nuotatore che in questi ultimi giorni è stato anche parecchio criticato sui vari social network. “Massimiliano all’inizio ha sofferto, lontano dalla famiglia per tre mesi e non è il suo lavoro principale. Lo stimo, non era per niente facile”, ha aggiunto ancora la Blasi.