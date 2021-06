Isola dei famosi 2021, Angela Melillo e Elisa Isoardi “Siamo due donne ..”

0 SHARES Condividi Tweet

Si è conclusa soltanto da pochi giorni l’edizione 2021 dell’Isola dei Famosi ovvero il reality andato in onda su Canale 5 e che ha avuto un successo straordinario. Nonostante ci fossero tanti dubbi sulla riuscita del reality per via della pandemia da coronavirus, questa ennesima edizione dell’isola si è conclusa nel migliore dei modi, seppur con qualche novità e cambiamento rispetto al passato.

Isola dei famosi 2021, la fine del reality e la vittoria di Awed

Come tutti sappiamo infatti, nelle edizioni passate la finale si è stata svolta interamente in diretta tv e con i finalisti in studio o comunque nelle vicinanze dello studio televisivo. Quest’anno per via della pandemia questo non è stato possibile ed i naufraghi hanno terminato la loro esperienza proprio sull’isola ed hanno fatto ritorno soltanto da poche ore. Molti sono stati i protagonisti di questa edizione molto particolare del reality condotto per la prima volta da Ilary Blasi.

Angela Melillo e Elisa Isoardi, un’amicizia che va oltre il reality

Tra i vari protagonisti ci sono sicuramente loro Angela Melillo e Elisa Isoardi. Le due sembra che abbiano legato davvero tanto in Honduras e la loro amicizia è continuata anche dopo la fine del reality. Proprio nelle scorse ore, la Melillo sul suo profilo Instagram ha pubblicato una foto che la ritrae insieme ad Elisa ed entrambe sono apparse piuttosto sorridenti. Sembrerebbe ancora che nella didascalia della foto ci fossero scritte delle frasi che hanno fatto ben capire come le due siano legate da una profonda amicizia e che entrambe condividono gli stessi valori. Forse è anche per questo che le due sono diventate così tanto amiche.

La foto e le bellissime parole della Melillo

“Siamo due donne, integre, passionali, leali, pronte a tutto per essere se stesse…”. Queste le parole scritte nella didascalia della foto pubblicata da Angela Melillo. Sempre nella didascalia della stessa foto, la Melillo ha voluto anche sottolineare quale sia stato il motivo che l’ha spinta a partecipare all’Isola dei famosi confessando anche che durante il reality ha preso maggiore consapevolezza di quanto le donne siano veramente forti e di quanto sia alto il loro valore. “L’Isola ci ha dato anche questo, una consapevolezza di quanto la forza delle donne, sia il più alto dei valori…”, ha scritto ancora la conduttrice. In realtà sembrerebbe proprio che in questa edizione le donne abbiano dimostrato di essere state le vere protagoniste nonostante comunque poi la vittoria sia stata di un uomo.