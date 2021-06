Stefania Orlando, ritorna su Twitter “Entro solo per dire..”

0 SHARES Condividi Tweet

Sono trascorsi pochi mesi da quando su Canale 5 è andata in onda l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, ma nonostante ciò alcuni dei protagonisti di quest’ultima edizione del famoso reality show continuano a far parlare di se. Tra questi anche la bellissima Stefania Orlando la quale dopo aver comunicato ai suoi tantissimi fan di non avere più alcuna intenzione di utilizzare Twitter per motivi personali, ma nelle scorse ore è tornato a farlo. Ma, per quale motivo? Quali sono state le sue parole?

Stefania Orlando torna su Twitter

L’ultima edizione del Grande Fratello Vip è stata una delle più lunghe, amate e seguite di tutta la storia del reality. Proprio nel corso di tale edizione diversi personaggi si sono fatti conoscere ed apprezzare per la propria simpatia e sincerità. Tra queste la bellissima Stefania Orlando, celebre conduttrice ma anche showgirl e cantautrice italiana che nella quinta edizione del reality è riuscita ad arrivare fino alla finale classificandosi al terzo posto. Sono molti coloro che nel corso degli ultimi mesi hanno deciso di seguire sui social l’ex gieffina e proprio quest’ultima aveva dichiarato di non voler più utilizzare Twitter per scopi personali. Qualcosa è cambiato però in seguito alla pubblicazione del nuovo singolo intitolato ‘Bandolero’. Un grande evento che ha spinto la donna a riutilizzare Twitter, dopo alcune settimane di silenzio, per poter dire grazie a tutte le persone che le hanno dimostrato grande affetto.

Le parole della showgirl su Twitter

“Entro giusto il tempo per dirvi grazie a tutti coloro che, nonostante io non sia più presente come prima, continuano a dimostrarmi affetto e a sostenermi qua su twitter…”. Queste le parole espresse da Stefania Orlando che, sempre su Twitter, ha voluto anche tranquillizzare i suoi tanti follower affermando “Anche se sembro lontana sappiate che io sono sempre con voi, perché meritate tutto il mio amore“. Parole molto dolci che fanno ben capire il profondo affetto che la showgirl nutre per tutti coloro che giorno dopo giorno le dimostrano un profondo amore.

L’annuncio dell’uscita del nuovo singolo

La carriera di Stefania Orlando è ricca di successi. Proprio il nuovo singolo appena pubblicato si appresta a diventarne uno. L’annuncio della pubblicazione del nuovo singolo è avvenuta sempre su Twitter dove la celebre showgirl ha pubblicato un post nel quale ha appunto effettuato l’annuncio. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip a tal proposito ha affermato “Che l’estate abbia inizio…”.