Aka7even chiede aiuto a Tommaso Zorzi che lo autorizza a pubblicare la loro chat

Tommaso Zorzi e Aka7even sono stati in questi giorni protagonisti del gossip. Il motivo? Proprio in quest’ultimo periodo sembrerebbe che il cantante di Amici abbia pubblicato sul suo profilo Instagram una storia, dove pare abbia sbagliato un termine. Inoltre, sembra che il giovane finalista di Amici avesse anche fatto intendere ai suoi fan, che a breve avrebbe lanciato una nuova canzone. Ovviamente una volta resosi conto del grave errore, il giovane cantante avrebbe interpellato proprio Tommaso Zorzi, chiedendo al vincitore del Grande Fratello Vip di correre in suo aiuto. Ma cosa è accaduto realmente? Facciamo un pò di chiarezza.

Aka7even commette un errore sui social e chiama in aiuto Tommazo Zorzi

Aka7even è uno dei giovani cantanti emergenti dell’ultimo periodo. Ha da poco concluso la sua esperienza ad Amici di Maria De Filippi, ma è già una vera e propria star della musica italiana. Il suo brano, intitolato “Loca”, sembra sia già un vero e proprio tormentone dell’estate 2021 e di conseguenza uno dei brani più importanti del momento.

Il cantante sbaglia termine e illude i fan

Nelle scorse ore Aka7even ha però pubblicato una storia sul suo profilo Instagram, sbagliando termine e questo ha fatto ben sperare i fan, convinti che potesse trattarsi di un suo nuovo brano. Tra questi, anche lo stesso Tommaso Zorzi, pare avesse inteso che il cantante fosse pronto a lanciare un nuovo tormentone, tanto da aver risposto alla storia. Una volta che però il giovane si è reso conto di aver sbagliato, avrebbe chiesto consiglio a Tommaso per rimediare e spiegare effettivamente che aveva commesso un errore.

Il consiglio di Tommaso Zorzi e la fine di ogni dubbio

“Domani droppiamo un pò l’album“. Erano state queste le parole scritte dal cantante in una storia su Instagram. In realtà, però, il giovane cantante pare avesse dovuto scrivere “stremmare” e non “droppare” e questo errore aveva mandato su di giri tutti i suoi followers. Sotto al commento di Tommaso, Aka7even avrebbe scritto “Tommy ho fatto una cagata. Pensavo che droppare significasse stremmare. Ora non so come uscirne”. A quel punto Tommaso avrebbe risposto con delle risate e dato al giovane il consiglio di pubblicare la loro chat, che sicuramente avrebbe fatto sorridere tutti ed avrebbe messo fine alle incomprensioni. Il giovane ha così seguito il consiglio del vincitore del Gf Vip 5 ed ha pubblicato lo screenshot della loro conversazione.