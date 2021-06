E’ sempre mezzogiorno, Antonella Clerici diretta “Io cerco di …”

0 SHARES Condividi Tweet

Antonella Clerici è una delle conduttrici più amate della televisione italiana. Da sempre l’abbiamo vista al timone di una delle trasmissioni più importanti di casa Rai, ovvero La Prova del cuoco. E’ stata la conduttrice di questo programma per tanti anni, poi ha lasciato il posto a Elisa Isoardi fino alla scorsa stagione, quando l’azienda ha deciso di applicarle un altro programma tutto suo.

Antonella Clerici, la conduttrice e il successo ottenuto con E’ sempre mezzogiorno

Dal mese di settembre 2020, infatti Antonella è la conduttrice di un programma intitolato E’ sempre a mezzogiorno e va in onda proprio alle ore 11:55 fino alle 13:25. Il programma parla sempre di cucina ed è un grande successo così come lo è stato il precedente. Milioni di Italiani, giorno dopo giorno, seguono Antonella che con la sua simpatia e il suo talento è riuscita a conquistare il cuore dei suoi telespettatori che la seguono sempre con tanto affetto, anche sui social network.

Il pensiero della conduttrice che ammalia i telespettatori

Nella giornata di ieri martedì 15 giugno è andata in onda una nuova puntata di E’ sempre mezzogiorno e come spesso accade Antonella voluto condividere con i suoi telespettatori un pensiero. “Ho letto una frase che mi è piaciuta molto…”, queste le parole di Antonella la quale poi ha aggiunto anche altro.” La frase è “Si cucina sempre pensando a qualcuno, altrimenti stai solo preparando da mangiare”, ha aggiunto la conduttrice. Antonella, sembra che poi abbia continuato ad esprimere il suo pensiero, spiegando cosa volesse dire. “E’ quello che noi cerchiamo di fare tutti i giorni: cucinare per voi, pensare a voi, sorridere con voi, giocare con voi… insomma, stare in vostra compagnia”. Questo ancora quanto aggiunto dalla conduttrice.

E’ sempre mezzogiorno va in vacanza

Ad ogni modo, sempre nel corso della puntata andata in onda ieri la conduttrice ha annunciato anche che il prossimo 25 giugno andrà in onda l’ultima puntata di questa stagione di E’ sempre mezzogiorno. Venerdì 25 sarà quindi la 190a puntata di questa stagione che si appresta a terminare. Poi anche per Antonella sarà quindi tempo di vacanza e finalmente potrà godersi qualche giorno di meritato relax, insieme alla sua famiglia ovvero al compagno e alla figlia. I telespettatori di Raiuno sembrano essere rimasti piuttosto dispiaciuti, ma potranno consolarsi con le repliche di Don Matteo che andranno in onda proprio durante tutta l’estate.