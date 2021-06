Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino nello stesso ristorante e Alfonso Signorini dice “Nello stesso ristorante con lui…”

0 SHARES Condividi Tweet

Alessia Marcuzzi è una conduttrice italiana di grande successo, la quale fino allo scorso anno è stata al timone di una dei reality più importanti di casa Mediaset, ovvero L’isola dei famosi. Quest’anno invece la conduttrice pare abbia lasciato il timone ad una collega ovvero Ilary Blasi. La conduttrice è stata comunque impegnata con Le Iene e nei mesi scorsi ha dovuto anche fare i conti con il Coronavirus.

Alessia Marcuzzi in vacanza a Capri con il marito

Una volta conclusa la sua stagione televisiva, Alessia si è concessa qualche giorno di vacanza e nello specifico è stata a Capri per un weekend in compagnia del marito Paolo calabresi Marconi. Sembrerebbe che proprio negli stessi giorni in cui Alessia si trovava a Capri, ci fosse anche Stefano De Martino con il figlio Santiago, i quali hanno trascorso qualche giorno di relax al mare navigando tra Castellammare e i faraglioni. Alessia Marcuzzi ed il marito lo scorso 12 giugno con il proprio yacht sono arrivati davanti al ristorante Lo Scoglio da Tommaso che si trova nel Borgo di Marina nel Cantone nella costiera Amalfitana. Sembra che da un primo sguardo la conduttrice avesse proprio riconosciuto Stefano De Martino.

Alessia e Stefano De Martino nella stessa località, scoppia di nuovo il gossip

I due per il secondo anno consecutivo sono tornati quindi ad essere protagonisti del gossip estivo anche se in realtà quello dello scorso anno è stato sicuramente più infuocato. Ricorderete come la scorsa stagione estiva, Alessia e Stefano fossero finiti al centro del gossip per una presunta relazione, smentita ovviamente da entrambi e anche dalla stessa Belen. Era stato in realtà Dagospia a lanciare questa indiscrezione raccontando che la showgirl Argentina avesse lasciato il marito nell’aprile del 2020, perché aveva scoperto sul cellulare di Stefano delle prove relative ad una flirt tra lo stesso e la Marcuzzi. In realtà è stato proprio in quel periodo che la conduttrice stava attraversando un momento di crisi con il marito e questo non aveva fatto altro che avvalorare la tesi che ci fosse un flirt con De Martino. A smentire la notizia Inizialmente è stato l’ex ballerino, ma poi puntuale è arrivata anche la smentita della conduttrice, poi della stessa Belen Rodriguez.

Flirt tra l’ex ballerino e la conduttrice romana? I sospetti di Chi

A circa un anno di distanza, i due si sono ritrovati ancora una volta al centro del gossip per il fatto di essersi ritrovati nello stesso luogo a trascorrere qualche giorno di vacanza. Lei in compagnia del marito e lui in compagnia del figlio. Qualcuno effettivamente non crede che questo possa essere un caso e torna l’ipotesi che tra i due ci sia del tenero. Nel settimanale diretto da Alfonso Signorini si legge: “Tira su l’ancora in gran fretta e fa rotta verso Lo scoglio da Tommaso. Come mai la decisione di andarci: ha forse ricevuto un messaggio da qualcuno? È solo un caso?”. Pare che Stefano si trovasse nella Grotta Bianca insieme ad alcuni amici intenti a prendere il sole, quando improvvisamente avrebbe tirato su l’ancora e partito per il ristorante Lo scoglio da Tommaso, proprio dove pare ci fosse la Marcuzzi.