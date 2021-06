Albano, dopo la notizia che Loredana Lecciso lo ha lasciato per colpa di Romina, parla lui

0 SHARES Condividi Tweet

Loredana Lecciso e Albano Carrisi da diversi anni ormai sono centro del gossip per il triangolo amoroso che li ha visti protagonisti insieme a Romina Power. Poi i due sono anche finiti sotto i riflettori per via della loro storia piuttosto tormentata. Effettivamente proprio in questi giorni, i due hanno festeggiato 20 anni di vita insieme e hanno costruito una bellissima famiglia insieme ai loro figli Jasmine e Bido.

Loredana Lecciso e Albano Carrisi festeggiano 20 anni di vita insieme

Tuttavia in questi anni non sono mancati i momenti di crisi tra i due che fortunatamente sono sempre riusciti a superare. L’ultima crisi è arrivata circa un paio d’anni fa e sembrava che fosse una rottura definitiva tra i due. Poi poco prima della quarantena dello scorso anno, i due hanno annunciato di essere tornati insieme e da quel momento non si sono più lasciati. Purtroppo però in questi ultimi giorni si sono rincorse delle voci relative ad una possibile nuova crisi tra i due.

Cristi all’orizzonte per colpa di Romina Power?

Nello specifico si era detto che Loredana avesse lasciato il suo compagno, per via della presenza piuttosto ingombrante di Romina Power. Soltanto ora è arrivata però la smentita da parte di Albano Carrisi. “Non c’è nessuna zona sismica in casa Carrisi. Proprio ieri io e Loredana abbiamo festeggiato i 20 anni di nostra figlia Jamine, non so come escano queste bufale”. Queste le parole di Albano che ha voluto così smentire questi rumors che vedevano Loredana Lecciso e il cantante di Cellino di nuovo in crisi. Tutto sarebbe nato nel momento in cui si è diffusa la notizia che Romina si trovasse in Puglia, ma le cose pare non siano state riferite nel modo giusto.

Le precisazioni di Albano Carrisi

”Romina è in vacanza qui, si è affittata un trullo tutto suo da un mese e mezzo e si sta godendo la sua vacanza in una pace eccezionale. Loredana non è andata da nessuna parte, era qui con me fino a poco fa”. Queste ancora le dichiarazioni di Albano in seguito al nuovo gossip sul triangolo Albano-Romina-Loredana che sembra sia stato diffuso proprio nei giorni scorsi dal noto settimanale Novella 2000. “Loredana Lecciso avrebbe deciso di allontanarsi dall’uomo con cui ha fatto ben due figli [Jasmine e Albano Jr., ndr], esausta dopo mesi di tira e molla“. Questo quanto si legge sul settimanale, dove pare fosse anche specificato che il motivo di questa separazione, pare fosse da addebitare alla presenza troppo ingombrante di Romina Power. Ad ogni modo, sulla base delle dichiarazioni rilasciate da Albano sembrerebbe che le cose non siano proprio così e che Albano e Loredana non stanno vivendo una crisi, ma anzi il loro amore sembrerebbe essere più forte di prima.