Heather Parisi, la figlia Jacqueline, fidanzata di Ultimo, in guerra con la mamma

Heather Parisi la conosciamo tutti per essere una ballerina e showgirl del mondo dello spettacolo italiano. La sua massima popolarità l’ha raggiunta negli anni Settanta, quando è apparsa per la prima volta in televisione nella trasmissione Fantastico che andava in onda su Rai 1.

Heather Parisi, un grande successo e poi la scomparsa dal mondo dello spettacolo

È stata poi protagonista di diverse trasmissioni televisive negli anni 80 e ed è stato proprio in quegli anni che ha avuto un successo straordinario. Poi si sarebbe allontanata dal mondo della televisione e dello spettacolo in generale. Dal 2006 ad oggi, avrebbe partecipato soltanto a due programmi ovvero Nemicamatissima andato in onda nel 2016 e Amici di Maria De Filippi nel 2018, dove è stata giudice del serale. Insomma, una carriera iniziata davvero alla grande e poi scemata seppur gradualmente.

Mamma di 4 figli, oggi la showgirl vive ad Hong Kong

In realtà, Heather dopo essersi allontanata dal mondo della televisione, si è completamente dedicata alla sua famiglia e alla sua vita privata. È diventata infatti mamma di bene 4 figli. Nello specifico dal primo marito ovvero Giorgio Manenti, ha avuto una figlia di nome Rebecca Jewel, mentre dalla relazione con Giovanni Di Giacomo ha avuto la sua secondogenita Jacqueline Luna. Oggi ma ormai da diversi anni la showgirl vive ad Hong Kong insieme alla sua famiglia, ovvero i suoi figli, i due gemellini avuti dal compagno Umberto Maria Anzolin.

La figlia Jacqueline si scaglia contro la madre sui social, cosa è accaduto?

Abbiamo visto Heather Parisi un po’ di tempo fa nel salotto di Barbara D’Urso dove pare che abbia parlato della fecondazione assistita e anche dei suoi piccoli gemelli. Pare che le dichiarazioni rilasciate dalla showgirl in qualche modo abbiano ferito la figlia Jacqueline , la quale non ha perso occasione per scagliarsi contro la madre utilizzando i social network. Non tutti forse sanno che la giovane donna è fidanzata con il noto cantante romano Ultimo. Ad ogni modo, come abbiamo già avuto modo di anticipare, sembrerebbe che la figlia di Heather Parisi utilizzando il suo profilo social abbia deciso di scagliarsi contro la madre.“Perché non le chiedete dove sono le altre due figlie?”, ha scritto Jacqueline che ha poi aggiunto “Se non ho nessuna foto di mia madre ci sarà un motivo”. Sembrerebbe che tra di loro le cose non vadano poi così tanto bene, molto probabilmente anche per il fatto che la fidanzata di Ultimo, abbia vissuto la sua vita insieme al padre, vedendo la madre raramente.” Sono una ragazza di diciannove anni cresciuta da un padre straordinario nonché uomo e medico da stimare che mi ha insegnato e insegna tutti i giorni il valore della vita”. Queste le parole della giovane.