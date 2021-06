Ex naufrago dopo l’Isola: “Io al Grande fratello Vip? …”

0 SHARES Condividi Tweet

L’edizione 2021 dell’Isola dei famosi si è conclusa soltanto da pochi giorni e adesso molti naufraghi sembra abbiano voluto rilasciare delle dichiarazioni e parlare della loro esperienza. A parlare è stato Awed, il giovane che ha vinto quest’edizione del reality e che ha voluto raccontare le emozioni provate soprattutto al momento della vittoria. Ed ancora a parlare è stata Valentina Persia, la quale nella giornata di ieri ha rilasciato un’intervista molto divertente dicendo anche chi per lei è stato il peggior naufrago.

Isola dei famosi, molti naufraghi parteciperebbero al Grande Fratello Vip

Molti altri come Daniela Martani, Vera Gemma, Manuela Ferrera e Drusilla Gucci sono state intervistate nel corso delle scorse settimane. Pare che alla domanda “Parteciperesti al Grande Fratello Vip?”, tutte abbiano risposto di “Si”. In realtà, la stessa domanda sarebbe stata posta al vincitore Awed, il quale avrebbe risposto che al momento un altro reality non è nei suoi programmi, ma che nella vita “mai dire mai”. Sembrerebbe che però non tutti abbiano poi la stessa opinione.

Roberto Ciufoli al GF Vip? “Mai e poi mai”, questa la sua risposta

Ad esempio, un ex naufrago ovvero Roberto Ciufoli avrebbe detto che mai e poi mai parteciperebbe al Grande Fratello Vip. Ma per quale motivo? “Grande Fratello Vip? Mai, mai nella vita! Fermarmi su un divano e spettegolare su tizio e caio per me che sono abituato a fare di continuo sarebbe la morte. Non sono il tipo per fare una cosa del genere, non lo farei mai. E’ un po’ la piega che ha preso anche l’Isola, tutto sommato ha trionfato l’idea di aver portato il divano in riva al mare. Andrea e Awed, con tutto il rispetto, hanno fatto il Grande Fratello e non l’Isola”. E’ stata questa nello specifico la risposta che Ciufoli ha dato alla domanda, se mai volesse partecipare al reality condotto al momento da Alfonso Signorini. Insomma, sembrerebbe che questo tipo di reality non faccia proprio al caso suo.

L’ex naufrago confessa cosa gli manca più dell’Isola

Poi alla domanda se gli manca l’isola dei famosi, il noto attore e comico italiano avrebbe risposto che non tutto gli manca di questa bellissima esperienza. A mancargli sono le belle situazioni regalate dalla natura, come il vento ed il rumore del mare. Ciò che non gli manca di certo è il comportamento di alcune persone ed anche le dinamiche del gioco. Nel corso dell’intervista, poi, Ciufoli ha raccontato di essere dimagrito circa 17 kg sull’Isola e di averne già recuperato qualcuno, dopo essere tornato alla vita di tutti i giorni.