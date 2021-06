Alba Parietti duro scontro in tribunale, Selvaggia Lucarelli mi ha chiesto …

0 SHARES Condividi Tweet

E’ trascorso qualche anno da quando, a Ballando Con Le Stelle, è andato in onda un duro scontro che visto protagoniste due donne molto belle e allo stesso tempo dal carattere forte. Stiamo parlando di Alba Parietti e Selvaggia Lucarelli che da uno studio televisivo sono adesso passate in un’aula del tribunale. A parlare dopo l’udienza è stata proprio Alba Parietti la quale, senza alcun timore o problema, ha parlato di quanto accaduto e di quanto ancora sta accadendo.

Alba Parietti e Selvaggia Lucarelli in tribunale

La lite tra Selvaggia Lucarelli e Alba Parietti avvenuta all’interno della celebre trasmissione Rai condotta da Milly Carlucci ovvero ‘Ballando con le stelle’ ha fatto discutere per molto tempo. Se alcuni pensavano che tutto sarebbe finito li ecco che così non è stato. Le due donne, che si sono molto scontrate in televisione, adesso continuano a farlo all’interno di un’aula di tribunale con l’unico desiderio di poter finalmente porre fine alla questione. Alba Parietti è arrivata in tribunale insieme all’avvocato Gian Filippo Schiaffino mentre invece Selvaggia Lucarelli insieme all’avvocato Lorenzo Puglisi. A parlare con i giornalisti dopo l’udienza è stata però la Parietti la quale ha voluto precisare di non aver mai fatto causa a nessuno nella sua vita e di trovarsi adesso per la prima volta a fare ingresso all’interno di un’aula del tribunale. La celebre conduttrice e showgirl ha infatti voluto ricordare che è stata la Lucarelli a querelarla e che se fosse stato per lei questa storia poteva essere chiusa già molto tempo fa.

Alba Parietti si esprime dopo l’udienza

In seguito all’udienza Alba Parietti si è soffermata a parlare con i giornalisti e a proposito dei motivi per i quali è scoppiata la lite ha dichiarato “Sono state dette cose pesanti, che sono vecchia, finita e che non ho mai lavorato. Questi non sono punti di vista, ma sono offese profonde. Qualsiasi essere umano sarebbe ferito da quelle frasi”.

La richiesta di risarcimento danni

All’uscita dal tribunale Alba Parietti ha inoltre raccontato di aver ricevuto da parte di SelvaggiaLucarelli la richiesta di un risarcimento danni per una cifra pari a 180 mila euro. Una richiesta che l’ha lasciata parecchio perplessa e che non intende accettare “perché non ho fatto proprio nulla. Anzi, chiederò a mia volta un risarcimento, mi trovo costretta a rispondere”, queste le sue parole. La Parietti ha inoltre precisato di aver dato mandato al suo avvocato di procedere.