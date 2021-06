Antonella Clerici fa una dichiarazione sorprendente “Maelle e il padre stanno …’

0 SHARES Condividi Tweet

Antonella Clerici è una grande presentatrice apprezzata da grandi e bambini. Ma è anche mamma di una bellissima ragazzina di nome Maelle, oggi dodicenne, nata dall’amore che per molti anni l’ha legata a Eddy Martens. Nel corso di una recente intervista concessa a Oggi la Clerici ha parlato proprio della figlia e del rapporto che lega quest’ultima al suo papà.

Antonella Clerici parla della figlia Maelle

Sono trascorsi dodici anni da quando Antonella Clerici è diventata mamma di una bellissima bambina di nome Maelle. Un grande amore che l’ha aiutata negli anni a superare i momenti difficili. La donna si è recentemente trasferita in provincia di Alessandria, ovvero ad Arquata Scrivia, per stare più vicina al compagno Vittorio Garrone. Maelle, sempre al suo fianco, sembrerebbe trovarsi bene nella nuova casa e nel nuovo posto in cui vivono e a tal proposito la presentatrice ha infatti dichiarato “Ha un fidanzatino, la mia Maelle. Lei vive qui come se ci fosse nata”. Antonella Clerici, sempre parlando della figlia, ha inoltre raccontato che è molto serena e che si è anche riavvicinata al padre Eddy Martens a proposito del quale ha rivelato “Eddy sta facendo un percorso importante, prima di tutto per se stesso: ha capito che tende a perdere le persone che gli vogliono bene e ha deciso di mettersi in discussione, soprattutto per essere un buon padre”.

Il rapporto tra Maelle e il padre Eddy Martens

Il rapporto tra la figlia di Antonella Clerici, ovvero Maelle, e il padre Eddy Martens non sembrerebbe essere stato facile negli ultimi anni. A parlarne è stata proprio la presentatrice nel corso dell’intervista concessa a Oggi rivelando che prima Maelle viveva il padre con “un certo timore reverenziale” sottolineando che a rendere tutto più complicato era anche la distanza dato che lui vive all’estero. Oggi però tutto sembra essere cambiato ed il rapporto tra papà e figlia sembra essere finalmente sereno. La Clerici ha infatti dichiarato di sentirli spesso ridere e scherzare al telefono, di vedere la figlia più spontanea e soprattutto libera di esprimere il proprio pensiero. A proposito di Eddy Martens la Clerici ha dichiarato “Eddy per me è come un fratello ed è diventato finalmente un uomo e un padre più accogliente”.

Il rapporto tra mamma e figlia

Mamma e figlia sono legate da un bellissimo rapporto di amore e fiducia. La presentatrice ha rivelato di amare molto starle accanto, aiutarla a fare i compiti, parlare e ascoltare tutte le sue conquiste. “Mi piace vederla crescere ogni giorno un po’ di più, libera e mentalmente aperta”, queste le sue parole. E a proposito della presunta gelosia che potrebbe provare per il rapporto che lega la madre a Garrone ecco che la presentatrice ha sottolineato che in realtà Maelle non è per nulla gelosa in quanto la vede felice e allo stesso tempo sa che per la sua mamma è proprio lei il suo punto di riferimento.