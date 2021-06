Eleonora Daniele è stata querelata, il fratello di Anna Corona una furia contro di lei e la trasmissione Storie italiane

0 SHARES Condividi Tweet

Eleonora Daniele e la sua trasmissione Storie italiane sono state querelate dal fratello di Anna Corona perché, a suo parere, la versione raccontata nel corso della trasmissione non solo non è veritiera ma è proprio diffamante.

Il fratello di Anna Corona contro Eleonora Daniele e la sua trasmissione Storie Italiane

Nelle ultime settimane, in tutte le trasmissioni che danno ampio spazio ai fatti di cronaca si sta parlando del caso di Denise Pipitone dopo che sono state riaperte le indagini. La trasmissione, Storie italiane che va in onda sulla Rai, la mattina ed è condotta da Eleonora Daniele, non fa eccezione e la conduttrice dedica molto spazio alla vicenda dolorosissima della sparizione, avvenuta 17 anni fa, di Denise Pipitone quando aveva solo 4 anni.

Al centro delle indagini da poco riaperte è la famiglia di Anna Corona e tutte le trasmissioni si stanno concentrando su di lei. Anna Corona che è la ex moglie di Piero Pulizzi padre di Denise è stata iscritta nel registro degli indagati.

Marcello Corona fratello di Anna Corona, poiché pare sia stato tirato in ballo in questa vicenda pur essendone estraneo, pare abbia querelato, assistito dall’avvocato Mariella Martinciglio,

sia Eleonora Daniele che la trasmissione Storie italiane per aver riportato “fatti determinati non veritieri, diffamanti e lesivi“. E, in più, pare abbia chiesto di “non trattare e divulgare i propri dati personali identificativi e a non diffondere fatti non veritieri e diffamanti e a provvedere all’immediata rettifica della notizia giornalistica falsa“.

Eleonora Daniele e Mara Venier, un rapporto speciale

Eleonora Daniele è molto legata a Mara Venier e ne ha dato ampia prova volendo che lei fosse la madrina della sua bambina, Carlotta.

Infatti, al battesimo c’era una emozionatissima Zia Mara che ha avuto parole bellissima per la sua amica Eleonora, per il marito e per la piccola Carlotta.

Qualche giorno fa, Carlotta ha compiuto un anno e sui social la mamma l’ha voluta festeggiare scrivendo questa parole: “Mi ricordo la grande emozione, il momento più bello della mia vita … Mi ricordo dei vostri messaggi bellissimi di felicitazioni, della prima telefonata che mi arrivò dalla mia amica Mara Venier che fece un urlo di gioia: è nata! È già passato un anno, il tempo vola ma la felicità rimane sempre”.

In occasione del battesimo Mara Venier ha scritto così sui social: “Grazie a Eleonora e Giulio per avermi fatto sentire in famiglia“.