Jessica Antonini, l’ex tronista rivela “Maria De Filippi mi disse …”

0 SHARES Condividi Tweet

Abbiamo imparato tutti a conoscere Jessica Antonini, dopo che quest’ultima ha preso parte al programma Uomini e Donne nella stagione 2020/2021. Stiamo parlando dell’ex tronista di Uomini e Donne che sembra abbia interrotto la sua relazione con Davide Lorusso. Entrambi sono stati protagonisti di questa particolare e speciale edizione del programma di Maria De Filippi. Ricorderete come la tronista avesse fatto una scelta in netto anticipo rispetto ai tempi dati dal programma. All’epoca la tronista pare avesse giustificato questa scelta, dicendo che tra loro ci fosse stato un colpo di fulmine. A distanza di qualche settimana però sembra essere giunta una notizia che ha lasciato tutti senza parole. Sembrerebbe infatti che la tronista e la sua scelta si siano lasciati. Ma cos’è accaduto tra loro? Chi ha preso la decisione? E’ stata una scelta di entrambi? Facciamo un pò di chiarezza.

Jessica Antonini e Davide Lorusso si sono lasciati?

Ebbene sì, sembra che nelle scorse ore l’ex tronista abbia comunicato a tutti la fine della sua storia d’amore con Davide Lorusso. I due si sono conosciuti all’interno del programma Uomini e Donne. La scelta di Jessica è stata piuttosto anticipata rispetto ai tempi concessi dal programma. Ma cosa è accaduto dopo? Perchè i due, che sembrano molto presi l’uno dell’altro, si sono lasciati? A parlare nelle scorse ore è stata proprio lei l’ex tronista, la quale pare abbia rilasciato una intervista al Magazine Uomini e Donne. L’ex tronista avrebbe così spiegato come sono andate le cose dopo la scelta, spiegando anche cosa li ha spinti a prendere questa decisione di lasciarsi.

Le dichiarazioni dell’ex tronista

L’ex tronista nel corso dell’intervista avrebbe raccontato di come le cose almeno inizialmente andassero per il meglio e che la relazione stava diventando via via sempre più importante e più seria. Davide ha conosciuto il figlio di Jessica e anche quest’ultima pare avesse intrattenuto degli ottimi rapporti con la famiglia del suo fidanzato. Poi ad un certo punto però le cose hanno iniziato ad andare nel verso sbagliato. “A fine maggio sono stata a casa sua, poi ci siamo salutati alla stazione del treno, lui era strano ed è scappato via”. Queste nello specifico le dichiarazioni di Jessica, la quale aggiunge che da quel momento Davide è completamente andato via dalla sua vita e non si è più fatto vivo per qualche giorno.

La delusione di Jessica

Nel corso di una telefonata, Davide avrebbe chiamato Jessica nei giorni successivi spiegando di non essere più sicuro e convinto del loro rapporto. Ovviamente Jessica ha dichiarato di essere piuttosto delusa dal comportamento del suo ex fidanzato, non soltanto nei suoi confronti ma anche nei riguardi del bambino. “Ascoltare mio figlio dispiacersi per l’assenza improvvisa di Davide, dopo tante promesse, è stato troppo doloroso”. Queste ancora le parole dell’ex tronista. I due ad oggi non hanno nessun tipo di rapporto e l’Antonini ha messo in chiaro le cose, ovvero che non ha alcuna intenzione di risentirlo.