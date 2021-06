Maurizio Costanzo, a Domenica In, Mara Venier si commuove e piange e lui le dice: “Falla finita”

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri è stata una puntata molto difficile per Mara Venier che, dopo l’intervento ai denti che le ha procurato un danno, speriamo temporaneo, al nervo facciale e una conseguente paralisi alla faccia, bocca e mento, è voluta esserci a tutti i costi a condurre Domenica In dopo che domenica scorsa non era proprio riuscita a condurre e il palinsesto aveva dovuto subire delle modifiche. Il suo momento così difficile è stato anche commentato dal marito, Nicola Carraro che ha detto che Mara sta vivendo una situazione estremamente di disagio.

E’ stata la stessa Mara Venier, sui social, a mettere al corrente i suoi telespettatori e i suoi follower di quanto le è accaduto e, anche se non ha fatto il nome del dentista che le ha causato un danno così serio, ha detto che comunque ha intenzione di procedere sia civilmente che penalmente contro di lui perchè quello a cui si è sottoposta è un intervento di routine e l’esito che ha avuto è stato davvero incredibile e non prevedibile.

Mara Venier a Domenica In si è commossa

Ieri, Mara Venier ha voluto esserci a tutti i costi a Domenica In, nonostante non stia ancora bene e mentre, visibilmente provata, ringraziava tutti per il sostegno che ha avuto nei giorni che sono seguiti al suo intervento, si è commossa fino alle lacrime.

Mara Venier ha iniziato la trasmissione dicendo queste parole: “Voglio cominciare questa domenica ringraziando, facendo dei ringraziamenti a tutte le persone che mi hanno mandato tanti messaggi in questi giorni che non sono stati giorni facili per me. Grazie di cuore per i tanti, tanti messaggi che mi sono arrivati da persone che mi seguono su Instagram, da tutti gli amici, i colleghi”.

E poi ha aggiunto: “Sono strafelice di essere qui questa domenica, di riprendere il mio posto, perché questo è il mio posto per questa domenica e anche per la prossima“.

E poi è scoppiata a piangere sulle note della bellissima canzone di Vasco Rossi “Io sono an cora qua”.

Maurizio Costanzo le mando un messaggio pieno di affetto

Maurizio Costanzo ieri è intervenuto a Domenica In e le ha mandato un messaggio pieno di affetto:”Mara devi sapere che senza di te la domenica è lunedì. Volevo anche dirti che ti saluta Maria che è uscita con i cani e io sono qua. Falla finita, tanto tu lì stai e lì devi rimanere“.