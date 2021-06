Ballando con le stelle, fuori Mariotto arriva …, il colpaccio di Milly Carlucci

0 SHARES Condividi Tweet

Ballando con le stelle è un celebre programma televisivo in onda in prima serata su Rai 1 e seguito con molto affetto ed entusiasmo dai telespettatori. La nuova edizione del programma condotto da Milly Carlucci si prepara a prendere il via con una nuova stagione che dovrebbe avere inizio il prossimo autunno ma, secondo quanto anticipato da Nuovo Tv, probabilmente sarà possibile assistere ad alcuni cambiamenti. Nello specifico uno dei celebri giudici della trasmissione potrebbe essere sostituito a causa di alcune espressioni colorite utilizzate nel corso dell’ultima edizione del programma. Stiamo parlando esattamente di Guillermo Mariotto. Ma, chi prenderà il suo posto?

Importanti cambiamenti a Ballando con le stelle

La scorsa edizione di Ballando con le stelle è stata segnata da una serie di polemiche causate da alcune frasi poco carine espresse da uno dei giudici ovvero dal celebre stilista venezuelano Guillermo Mariotto. Lo stilista fa parte del programma ormai da diversi anni, esattamente dal 2015, ma secondo quanto anticipato da Nuovo Tv potrebbe non essere presente nella prossima edizione del programma. Questa decisione sarebbe stata presa dagli autori della trasmissione ma anche dalla stessa Milly Carlucci per via di alcune gaffe che nell’ultima edizione hanno visto protagonista lo stesso Mariotto.

Le gaffe di Mariotto a Ballando con le stelle

Guillermo Mariotto potrebbe quindi non essere presente tra i giurati della prossima edizione di Ballando con le stelle. Una decisione presa dalla presentatrice e dagli autori del programma a causa di alcune gaffe che hanno visto protagonista lo stilista venezuelano nel corso dell’ultima edizione andata in onda del programma. I fedeli sostenitori della trasmissione ricorderanno infatti quando lo stilista si era rivolto a Rossella Erra definendola “cicciona con gli strass“. Mentre invece parlando di Elisa Isoardi si era espresso affermando che sembrava “esperta di movimenti sul letto”. Parole queste che, inevitabilmente, hanno suscitato diverse reazioni e polemiche che avrebbero quindi spinto gli autori e la presentatrice a pensare di effettuare una sostituzione nella giuria.

Probabile nuovo giudice

La domanda che in molti, a questo punto, si staranno ponendo è “Chi prenderà il posto di Guillermo Mariotto?”. Sempre secondo quanto anticipato da Nuovo Tv a prendere il posto di Mariotto potrebbe essere la bellissima e bravissima Bianca Guaccero. Celebre attrice e attualmente presentatrice di Detto Fatto, la giovane donna è particolarmente nota oltre che per il suo talento anche per il suo essere una persona molto seria e garbata. Una persona che quindi, sicuramente, non provocherà alcun imbarazzo.