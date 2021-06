Albano, Loredana Lecciso non si era mai espressa così su di lui “Sa come …”

0 SHARES Condividi Tweet

oredana Lecciso e Al Bano Carrisi sono sicuramente una delle coppie più seguite e spesso al centro del gossip a causa di alcune fake news. La loro storia d’amore dura da moltissimi anni. E’ iniziata esattamente tra la fine degli anni Novanta e l’inizio del Duemila, e da allora è stata segnata da tanti bellissimi momenti come ad esempio la nascita dei loro due figli ovvero Jasmine e Albano Jr. Nelle ultime ore si sta molto parlando della confessione inaspettata fatta dalla Lecciso a proposito del suo amatissimo compagno. Ma, quali sono state le sue parole?

L’amore della gente per Al Bano

Al Bano è uno degli artisti italiani più amati non solo nel nostro Paese ma anche nel resto del mondo. Sono ormai molti anni che l’artista è solito incantare il pubblico con la sua splendida voce e ancora oggi, nonostante siano trascorsi molti anni dal suo esordio, continua ad emozionare. Ma non solo, Al Bano è anche molto simpatico e per tale motivo apprezzato da tutti. Molto spesso però l’artista si è trovato al centro del gossip a causa della sua vita sentimentale.

La rivelazione di Loredana Lecciso

Il gossip è da sempre molto attento alla vita sentimentale di Al Bano e nello specifico alla storia d’amore che da moltissimi anni lega il celebre artista al noto personaggio televisivo Loredana Lecciso. Una vita sentimentale che, nonostante ciò che è stato detto nel corso degli anni, è davvero molto solida. A proposito di quella che è la loro storia d’amore recentemente si è espressa la Lecciso la quale ha fatto una rivelazione davvero inaspettata sul compagno. La donna nel corso di una recente intervista concessa al settimanale Nuovo ha nello specifico dichiarato “Mi tiene in forma e con lui faccio delle passeggiate, mi accompagna volentieri”. La donna, così come moltissime altre persone, in questo periodo si sta anche preparando alla prova costume. E a proposito di questo ha rivelato “Devo perdere quattro chili e mi impegno a percorrere dieci chilometri al giorno. Quando cammino la sera vado a dormire più serena”.

Al Bano smentisce la rottura con la Lecciso

Nel corso degli anni, e in diverse occasioni, la coppia si è più volte trovata al centro dell’attenzione mediatica. In tante occasioni si è addirittura parlato di una rottura tra i due ma alla base non vi era nulla di reale. Si trattava semplicemente di fake news che Al Bano si è trovato a dover smentire.