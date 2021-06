Antonella Elia al veleno contro Vera Gemma “Stai diventando …”

0 SHARES Condividi Tweet

Antonella Elia in questi ultimi anni è stata piuttosto al centro del gossip e anche sotto i riflettori per via della sua partecipazione al Grande Fratello vip e ancora Temptation Island e per essere stata l’opinionista del reality di Canale 5. Ad ogni modo, è stata anche particolarmente al centro del gossip per via della sua storia d’amore con Pietro Delle Piane storia che è stata tanto criticata e anche molto chiacchierata. Adesso, sembrerebbe che la nota showgirl sia stata citata e criticata da Vera Gemma ovvero l’ex naufraga che ha preso parte all’ultima edizione dell’Isola dei famosi. Ma cosa è accaduto tra le due e perché Vera Gemma si è scagliata contro Antonella Elia?

Antonella Elia, le critiche su Vera Gemma

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, sembra che Vera Gemma sia tornata in Italia soltanto da diverse settimane dopo la partecipazione all’Isola dei famosi ed abbia parlato in diverse occasioni. Da una parte ha voluto raccontare la sua esperienza all’Isola dei famosi, dall’altra non ha perso occasione per fare delle critiche ad alcuni personaggi del mondo dello spettacolo. Ad ogni modo, è stata anche duramente attaccata e criticata per alcuni suoi comportamenti. Una tra tutti Antonella Elia, la quale sembra che ultimamente abbia criticato Vera. Quest’ultima sarebbe stata particolarmente attiva sui vari social network e protagonista di foto e video anche piuttosto provocanti.

“Ma non credi sia un po’ troppo?”, le dichiarazioni al veleno di Antonella

Ad Antonella Elia non sono affatto piaciuti questi atteggiamenti di Vera Gemma e così l’ha criticata. “Ma non credi sia un po’ troppo? Stai diventando tipo un’attrice di film per adulti, ma ti amo comunque…”. Queste le parole di Antonella Elia che hanno fatto storcere il naso ai tantissimi fan di Vera Gemma. In realtà però le due sembrano essere piuttosto amiche ormai da tanti anni e per questo motivo dopo avere scatenato un vero e proprio putiferio sui social network, la Elia ha voluto chiarire la questione.

Il chiarimento della fidanzata di Pietro Delle Piane

Nelle scorse ore infatti l’opinionista del Grande Fratello vip ha voluto fare un chiarimento dicendo di essere amica di Vera Gemma da oltre vent’anni e di non aver detto sicuramente quelle parole, con cattiveria. “E’ una mia carissima amica da 20 anni…E volevo che arrivasse fino in fondo all’Isola dei Famosi…”. Queste ancora le parole di Antonella, ovvero la fidanzata di Pietro Delle Piane. Ancora Vera Gemma non ha espresso nulla al riguardo e conoscendola potrebbe anche decidere di dire la sua al riguardo e rispondere per le rime alla sua tanto amica Antonella.