Terribile gaffe per Enrico Mentana al TG di La7 e poi chiede subito scusa a tutti

Enrico Mentana, celebre giornalista ma anche autore e conduttore televisivo, si è trovato nella situazione di dover chiedere scusa ai telespettatori nel corso del Tg di La7 da lui condotto. Momenti di forte imbarazzo a seguito dei quali l’uomo non ha potuto fare altro che scusarsi con chi si trovava in ascolto. Ma esattamente, cosa è accaduto?

La gaffe di Enrico Mentana al Tg di La7

Si sta molto parlando, nelle ultime ore, di quanto accaduto nel corso dell’edizione del Tg di La7 del 25 giugno quando il giornalista Enrico Mentana a causa di una brutta gaffe si è trovato a dover chiedere scusa a tutti i telespettatori che in quel momento lo stavano seguendo. Nello specifico il conduttore ha mandato in onda un servizio legato al movimento Black lives Matter in Italia di cui si sta molto discutendo negli ultimi giorni. Stiamo nello specifico parlando di un movimento a sostegno della lotta antirazzista. Molti sportivi hanno deciso di inginocchiarsi, prima della gara, proprio per mostrare la loro adesione e supporto a quelli che sono gli ideali legati a tale movimento. Questo però non riguarda la Nazionale i-Italiana che invece ha deciso di non inginocchiarsi all’inizio della partita contro l’Austria. Mentana ha mandato in onda un servizio o meglio un sondaggio di Swg la cui domanda era “Inginocchiarsi o no prima della partita?”. Il tabellone presente nel servizio presentava però un errore piuttosto grave a causa del quale il giornalista si è dovuto scusare con il pubblico a casa.

L’errore nel servizio

“Molti sportivi negli ultimi mesi, prima delle gare, si sono inginocchiati per mostrare la loro adesione agli ideali del movimento Black Lives Mater”, queste le parole che Enrico Mentana si è trovato a leggere durante la diretta del TG su La7. L’errore sta proprio nella parola ‘Mater’ scritta con una sola T. Ma se in un primo momento si era potuto pensare ad un semplice errore di distrazione ecco che l’idea è cambiata nel momento in cui tale errore è stato ripetuto anche in un secondo cartellone. È stato proprio a questo punto che il presentatore non ha potuto più fare finta di nulla e ha quindi deciso di intervenire.

Le parole del giornalista

“Scusate ancora, rivedo ancora lo stesso clamoroso errore nella locuzione”, queste le parole espresse dal giornalista Enrico Mentana dopo essersi reso conto del fatto che l’errore era stato ripetuto anche una seconda volta.