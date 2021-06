Amici 20, la madre di Giulia Stabile si lamenta della figlia in un’intervista ma poi Giulia nega che l’intervista ci sia stata, bufera in famiglia

0 SHARES Condividi Tweet

Amici 20 né ormai terminato da diverse settimane ma dei ragazzi che si sono fatti conoscere nel talent firmato Maria De Filippi si parla ancora tanto. E se si parla anche della loro vita sentimentale, quello non è l’unico aspetto preso in considerazione soprattutto quando al centro del gossip c’è Giulia Stabile.

Vediamo cosa è accaduto all’interno della famiglia della ballerina.

La mamma di Giulia Stabile rilascia un ‘intervista

La mamma di Giulia Stabile, la ballerina che ha vinto il talent di Maria De Filippi, Susi Castaner, pare abbia rilasciato un’intervista al settimanale DiPiù, diretto da Rolando Repossi.

Il condizionale è d’obbligo perché questa intervista è stata smentita dalla stessa Giulia.

In ogni caso, la mamma di Giulia, in occasione dell’intervista avrebbe detto della figlia e del rapporto con lei: “Io e mio marito non la vediamo praticamente più è sempre impegnata, poverina. La devo chiamare io, altrimenti non la sentirei nemmeno una volta. Le devo mandare i messaggi tanto è diventato difficile sentirla. Non si ricorda quasi di avere un telefono per sentire la sua mamma e il suo papà. Però penso che sia normale, sta crescendo: non sono arrabbiata. Per me la cosa più importante è che Giulia sia felice. E adesso so che lo è. Ma quando non la sento come mamma mi preoccupo. La giustifico perché è innamoratissima ma è sempre in giro con Sangiovanni per lavoro … Ci piacerebbe stare più con loro e frequentarci come coppia, ma arriverà anche quel momento, ne sono certa. Adesso ci sta più a cuore che Giulia e Sangiovanni stiano vivendo un periodo di reciproca serenità”.

Appena uscita l’intervista, però, Giulia ha smentito che la stessa ci sia stata.

Giulia rivela aspetti molto personali della sua vita

Giulia, qualche giorno fa, ha rilasciato un‘intervista a Vanity Fear e ha raccontato un aspetto della sua vita che nessuno conosceva: “Ero scheletrica, mettevo la felpa per non farlo vedere. Mia madre, preoccupata, mi diceva: “Se non mangi, dovremo fare le punture”. Lo faceva per farmi spaventare, o forse era vero”.

Invece, a proposito di Sangiovanni ha detto: “Non avevo mai provato l’amore prima di lui: é un po’ come stare alle giostre, sui seggiolini volanti, come se ti mancasse quasi l’aria”.