La Rai per l’autunno punta in alto, Chiara Ferragni scalda i motori ma Stefano De Martino trema perchè …

0 SHARES Condividi Tweet

Nonostante la stagione televisiva 2020/2021 sia finita soltanto da pochi giorni, già si pensa alla prossima. La RAI nello specifico sembra che stia già pensando alla prossima stagione televisiva con tante novità e soprattutto nuovi personaggi da inserire in azienda. È notizia proprio di queste ultime ore, quella secondo cui la RAI starebbe trattando con Chiara Ferragni per darle un posto molto importante, ovvero la conduzione dell’ Eurovision song contest. Si parla anche di Stefano De Martino, il quale come sappiamo in questi ultimi anni è approdato in Rai alla conduzione di Made in sud e del programma Stasera tutto è possibile. Ma cosa sta accadendo in casa Rai? E cosa sarà riservato ai due noti personaggi appena menzionati? Procediamo con ordine.

Chiara Ferragni in Rai alla conduzione dell’Eurovision Song Contest?

Chiara Ferragni ormai da diversi anni è un personaggio noto del mondo della televisione e dello spettacolo a livello mondiale. Sta vivendo anche un periodo piuttosto intenso e soprattutto fortunato dopo essere diventata mamma per la seconda volta della piccola Vittoria. Gli affari continuano ad andare molto bene e adesso per lei potrebbe anche arrivare una grande novità, offerta proprio da un’azienda molto importante quale la Rai. A lanciare questa indiscrezione è stato il settimanale Oggi secondo cui la RAI sembra aver pensato alla Ferragni per la conduzione della prossima edizione dell’eurovision song contest insieme ad Alessandro Cattelan. Non si sa ancora se Chiara Ferragni accetterà o se comunque le due parti troveranno un accordo ma sembrerebbero esserci buone possibilità di vedere la Ferragni prossimamente in TV.

In Rai arriva anche Alessandro Cattelan

Andando invece a Stefano De Martino, sembrerebbe che l’ex marito di Belen Rodriguez sarebbe molto preoccupato per l’arrivo in azienda di un collega. Stiamo parlando di Alessandro Cattelan il quale sembrerebbe ormai essere certo il fatto che farà parte per questa nuova stagione televisiva della Rai. Al giovane conduttore è stato infatti offerta la conduzione di un programma che andrà in onda proprio su Rai 1. Di cosa si tratta? Sembra che si tratti di un programma dedicato all’arrivo degli “anta”, al quale prenderanno parte tantissimi personaggi.

Stefano De Martino preoccupato dall’arrivo di Cattelan

Secondo quanto riferito dal giornalista Alberto Dandolo, Stefano De Martino starebbe vivendo questo arrivo con tanta sofferenza. Non si sa effettivamente per quale motivo Stefano non stia vivendo bene l’arrivo di Cattelan in RAI visto che l’ex ballerino sarà sempre al timone delle due trasmissioni da lui condotte ormai da diverso tempo ovvero Made in Sud e Stasera tutto è possibile.