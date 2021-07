Barbara D’Urso con la fascia tricolore celebra le nozze di una coppia di amici ma il web si rivolta “ma come ti permetti?”

0 SHARES Condividi Tweet

Nella giornata di ieri sul profilo ufficiale di Barbara D’Urso è spuntata una fotografia dove la stessa conduttrice appare insieme ad una coppia di sposi. Fin qui non ci sarebbe nulla di male se non fosse che la celebre conduttrice di Canale 5 è apparsa con addosso la fascia tricolore. Il motivo? Sarebbe stata proprio lei a celebrare le nozze e pare che in molti abbiano voluto commentare ciò, dicendo come sia possibile che la conduttrice possa aver sposato una coppia di amici. Tantissimi i commenti che sono arrivati sotto al post pubblicato dalla stessa Barbara D’Urso. Ma come sono andate realmente le cose?

Barbara D’Urso veste la fascia tricolore e sposa una coppia di sposi

Ebbene, sembrerebbe che proprio nella giornata di ieri, la nota conduttrice di Pomeriggio 5 abbia indossato la fascia tricolore e sposato una coppia di amici. Sono in tanti a non aver visto di buon occhio questa cosa e infatti sono stati tanti i commenti arrivati sotto al post in questione. A spiegare seppur in parte quanto accaduto, è stata la stessa conduttrice nella didascalia della foto in questione dove ha scritto un pensiero piuttosto lungo, augurando anche buona vita ai neo sposi.

Il post della conduttrice nella didascalia della foto

«Oggi ho indossato questa fascia con grande gioia, perché ho avuto l’onore e il privilegio di celebrare l’unione di due dei miei più cari amici. Conosco Annalia e Filippo da molti anni, sono parte della ristrettissima cerchia di persone che considero Amiche. Sono testimone del loro amore forte, solido e profondo, che è il vero collante di una coppia ma il matrimonio è quel passo che suggella l’unione, un impegno formale importantissimo. Annalia e Filippo hanno voluto saldare con un legame ancora più stretto la loro meravigliosa coppia. Mi emoziona pensare che da oggi siano marito e moglie e io ero lì, insieme a loro, come tante volte ci siamo trovati, per festeggiare uno dei giorni più belli della loro vita. A❤️F #annaliaefilipposposi». Sono state queste le parole scritte da Barbara D’Urso sotto al post in questione.

La conduttrice si veste di bianco, piovono critiche sotto al post

In realtà però sembra che molti follower non abbiano tanto apprezzato il fatto che Barbara si sia vestita di bianco, che come tutti sappiamo è il colore classico dell’abito da sposa. Questo dettaglio non è passato inosservato e molti follower infatti hanno voluto puntualizzare questa cosa e commentare ovviamente in negativo. «Sei vestita di bianco? Non si fa ai matrimoni», ha scritto un utente. Poi un altro scrive «Hai rubato la scena alla sposa, il bianco non era adatto». Come sempre accade però se da una parte in tanti hanno commentato negativamente criticando Barbara D’Urso, dall’altra sono anche arrivati i tanti complimenti per lei.