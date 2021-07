Albano Carrisi, “Sono pronto a …”, il web resta senza parole

0 SHARES Condividi Tweet

Albano Carrisi è sicuramente uno dei cantanti e degli artisti più amati e più apprezzati di sempre. Insieme a Romina Power, ovvero la sua ex moglie è riuscito a conquistare l’affetto e l’amore di milioni di Italiani e non solo. Pare che il noto cantautore non abbia comunque mai nascosto l’amore che prova per la sua terra ovvero la Puglia e nello specifico per Cellino San Marco. Il cantante infatti è nato proprio in queste terre pugliesi dove negli anni è riuscito a costruire una vera e propria fortuna.

Albano Carrisi, un punto di riferimento per la Puglia

Tutti sanno che il cantautore ha una tenuta piuttosto ampia ed anche molto importante proprio Cellino San Marco. Nella zona è sicuramente un punto di riferimento per tutti i cittadini che pare lo abbiano addirittura indicato come portavoce per cercare di risolvere anche alcune faccende locali. Albano nello specifico avrebbe un desiderio o meglio uno scopo quello di cercare in tutti i modi di riscattare la Puglia come regione, non soltanto in ambito culturale ma anche sociale. In tutti questi anni il cantante di Cellino San Marco sembra si sia battuto per tentare di portare il nome della Puglia in alto.

Il cantante punta l’attenzione su Fano e avanza una proposta

Ad ogni modo proprio in queste ore sembra che il cantante di Cellino si sia voluto soffermare su Faro, che si trova sull’Isola di Capraia e più esattamente nell’arcipelago delle Tremiti e che si affaccia direttamente sul Gargano. Pare che sia stato proprio Albano Carrisi durante una gita in barca fatta insieme ad un suo amico alcuni anni fa, a scoprire la torre di controllo e ne sarebbe rimasto tanto affascinato. Purtroppo però il cantante di Cellino San Marco non ha potuto non sottolineare la delusione nel vedere purtroppo questi beni culturali letteralmente abbandonati. A distanza di tanti anni però, Albano non ha dimenticato queste bellezze naturali ed ha avanzato una proposta.

Realizzare un museo e organizzare un concerto per finanziare il progetto

Ebbene, sembrerebbe che il cantante di Cellino vorrebbe realizzare un museo in questa zona che potrebbe essere allestito con tutti i materiali che il territorio in questione offre. Ovviamente avrebbe chiesto l’aiuto del sindaco della Regione Michele Emiliano. Durante un colloquio avvenuto proprio con quest’ultimo, il cantante di Cellino ha così presentato il suo progetto e adesso sarebbe in attesa di un responso da parte della regione. Nel presentare questo progetto il cantante avrebbe proprio pensato a tutto e si sarebbe offerto personalmente per recuperare le risorse finanziare. Nello specifico, Albano avrebbe pensato all’organizzazione di un evento ovvero un concerto per poter racimolare i soldi necessari per poter innanzitutto salvaguardare le bellezze del posto ed anche realizzare questo museo. “Bisogna creare un comitato, e sono pronto a impegnarmi di persona per salvare questo simbolo, importante come un’opera d’arte […] Non credo ci vorrà più di un milione di euro, una cifra davvero irrisoria per il recupero di un bene così prezioso anche sul piano turistico”.