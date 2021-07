Belen Rodriguez, quando nascerà la bambina …

0 SHARES Condividi Tweet

Belen Rodriguez sembra essere ormai giunta quasi al termine della sua gravidanza e tra pochissimi giorni metterà al mondo la sua secondogenita. È notizia di queste ultime ore, il fatto che la piccola Luna Marì, non nascerà nel capoluogo Lombardo così come il fratello Santiago, ma a Padova. Ma per quale motivo la showgirl Argentina ed il suo compagno Antonino Spinalbese hanno preso questa decisione?

Belen Rodriguez, il parto della piccola Luna Marì a Padova e non Milano

In realtà non è stata Belen a comunicare questa notizia, ma si tratterebbe di una indiscrezione lanciata da Il Corriere del Veneto. Secondo questo noto giornale locale, la showgirl Argentina avrebbe espresso un desiderio ovvero quello di trascorrere le prime settimane dopo il parto, sull’isola di Albarella, in provincia di Rovigo. Nello specifico, Belen vorrebbe trascorrere le prime settimane dopo il parto, in una splendida Villa che si troverebbe sull’Adriatico e completamente immersa nel verde. Insomma, Belen vorrebbe che le prime settimane di vita della piccola Luna Marì siano lontane sicuramente dal caos cittadino.

Una villa che si affaccia sull’Adriatico per le prima settimane di vita della piccola

Soltanto alcuni giorni fa, Belen attraverso i suoi social network dove tra l’altro questo periodo è stata piuttosto assente, aveva mostrato un luogo davvero paradisiaco. Si tratterebbe proprio di questa villa dove Belen vorrebbe trascorrere anche le prime settimane dopo il parto. Nei giorni scorsi avrebbe anche fatto le prime visite presso il reparto di ginecologia e ostetricia dell’Azienda Ospedaliera di Padova, dove partorirà la piccola Luna Mari. Come abbiamo già avuto modo di anticipare, al momento Belen non ha confermato questa notizia che circola ormai sui social network da un po’ di giorni, ma sarebbe soltanto un’indiscrezione. La piccola Luna Marì nascerà sicuramente entro questa estate 2021 sotto il segno zodiacale del Cancro.

Perché la piccola si chiamerà Luna Marì

Un po’ di tempo fa durante la partecipazione di Belen a Canzone segreta, ovvero il programma di Serena Rossi pare abbia voluto spiegare il motivo per il quale ha deciso per questo nome così tanto particolare. Sembrerebbe che inizialmente il pensiero di Belen e del suo compagno Antonino Spinalbese fosse quello di chiamare la bambina semplicemente Luna. Poi avrebbe deciso di aggiungere il nome Mari semplicemente per dare un tocco poetico alla piccola. In realtà, sembra che l’idea sia stata di Belen ma il suo compagno avrebbe condiviso e apprezzato questa scelta. Nonostante comunque la differenza d’età piuttosto importante, ovvero circa 10 anni, Belen ed il suo fidanzato sono molto innamorati ed anche molto complici.