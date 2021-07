Samantha De Grenet, parole di fuoco le ultime dichiarazioni di Antonella Elia “Lei è ….”

0 SHARES Condividi Tweet

Samantha De Grenet e Antonella Elia sono state due delle grandi protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, la prima come concorrente in gara e la seconda come opinionista in studio. Le due donne non hanno mai perso l’occasione per punzecchiarsi a distanza e proprio nel corso di una delle puntate del reality show sono state protagoniste di un incontro infuocato nel corso del quale sono volate parole grosse. Proprio su quanto accaduto è tornata a parlare la scorsa settimana Antonella Elia la quale nel corso dell’intervista concessa a Belve ha precisato di non essersi assolutamente pentita di quanto affermato. Alle sue parole ha subito replicato la De Grenet.

Antonella Elia torna a parlare di Samantha De Grenet

Samantha De Grenet e Antonella Elia non sono mai state grandi amiche e lo hanno dimostrato anche durante l’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Proprio l’opinionista del celebre reality show la scorsa settimana è tornata a parlare della collega affermando di non essersi assolutamente pentita di quanto detto nel corso di una delle puntate del GF Vip. “Io sono felicissima! Insultata per il suo aspetto? Ma per favore. Non sono per niente pentita. Zero. Io passo la vita a dirmi che sono ingrassata, con le mie amiche sempre ‘ma sei ingrassata!’, ‘le tette scese’, cioè ci facciamo bodyshaming dalla mattina alla sera io e le mie amiche”, queste le parole espresse dalla showgirl intervistata da Francesca Fragnani nel programma televisivo “Belve“. L’ex opinionista del Grande Fratello Vip ha inoltre voluto precisare che le sue parole non volevano essere un insulto ma semplicemente il suo intento era quello di fare una battuta. “Se poi è scoppiata una tragedia greca, sticavoli“, queste le sue parole.

La risposta di Samantha De Grenet

Le parole espresse da Antonella Elia non sono assolutamente piaciute a Samantha De Grenet che non ha perso l’occasione per rispondere. L’ex gieffina ha pubblicato un post di sfogo su Instagram affermando che forse la Elia, che ha chiamato ‘signora’ non si è ancora resa conto del brutto momento di televisione di cui si è resa protagonista durante una delle puntate del GF Vip. La De Grenet ha poi continuato affermando che forse la collega non ha altri argomenti di cui parlare “oltre che dimostrare nuovamente la sua poca intelligenza e totale mancanza di sensibilità, educazione, eleganza e rispetto. Oltre che una cattiveria immotivata”.

Lo sfogo dell’ex gieffina

Quello di Samantha De Grenet è stato un lungo sfogo contro le parole espresse da Antonella Elia a Belve. La showgirl ha risposto alle parole della collega affermando che quest’ultima parla con molta facilità di bodyshaming senza rendersi conto che ogni giorno c’è molta gente che ne soffre. “Per ciò che riguarda me nello specifico non mi interessa nemmeno rispondere in quanto per me la “signora” è il nulla”, queste le parole con cui ha concluso il suo sfogo su Instagram.