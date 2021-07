Maurizio Costanzo, le parole che ha per Alessandro Cattelan sono una doccia fredda “Non esageriamo …”

0 SHARES Condividi Tweet

Alessandro Cattelan da settembre farà parte della grande famiglia dell’azienda Rai e lui di questo ne è molto contento.

Cattelan, che è in televisione da tantissimi anni, sta raccogliendo i frutti della sua dedizione al mondo della televisione ed è un volato amatissimo da tantissime persone.

Per tanti anni è stato il volto di X Factor ma poi ha preso la decisione di lasciare il programma e Sky per prendere altre strade impegnative e gratificanti.

Maurizio Costanzo su Alessandro Cattalan

Alessandro Cattelan durante l’ultima edizione di X Factor aveva già dichiarato che per lui, quella sarebbe stata l’ultima edizione, infatti, successivamente, ha firmato un contratto con la RAI.

A quel punto qualcuno lo ha paragonato a qualche volto super famoso della Rai come Pippo Baudo o Carlo Conti designandolo come il loro probabile erede, ma a questo proposito, è intervenuto Maurizio Costanzo, che ha invitato, chi ha fatto questi paragoni a non esagerare ritenendoli “troppo azzardati”.

In più, Costanzo ha detto che per lui questi paragoni non farebbero piacere neppure allo stesso Cattalan.

Il nuovo impegno di Alessandro Cattalan sulla Rai

Quindi Alessandro Cattalan è ormai un volto Rai e da settembre condurrà un programma che si chiama Da grande e, forse, anche il prossimo Eurovision song contest.

Cattelan sui social ha scritto così: “’ UFFICIALE! Questa foto gentilmente scattata ieri sera dalle sapienti mani di @antoclerici alla presentazione dei palinsesti di @rai1official al Vittoriano di Roma certifica l’inizio di una nuova prova.

Il 18 e il 25 settembre andrà in onda per due sabati ( IL SABATO SERA DI RAI UNOOOOOOOOO WOOOOOOO!!!! 😂) il mio nuovo show “DA GRANDE”.

Saranno due serate in diretta di risate canti, balli, travestimenti, super ospiti, monologhi e punti di vista su questo complicato ma affascinante periodo che stiamo vivendo, nello stile che qualcuno ha ormai imparato a conoscere e qualcun’altro spero avrà il piacere di scoprire!

Sono gasato a mille e un po’ terrorizzato ma credo che grande entusiasmo mixato a un pizzico di preoccupazione siano gli stati d’animo migliori quando si comincia qualcosa di nuovo.

Gasato perché è un passo enorme, perché percepisco grande attesa positiva ed entusiasmo intorno a me e perché sto lavorando con un gruppo fantastico e iper creativo.

Un po’ di ansietta perché per esordire in un’ azienda importante come Rai 1 direttamente al sabato sera e con uno show personale servono due palle così ( 🏀⚽ ) e perché so che se il nostro lavoro non corrisponderà a un buon risultato pratico il giorno dopo, quei fucili che già sento caricarsi inizieranno a sparare, ma ci sta, sono le regole del gioco e siamo tutti qui per questo.

Insomma noi siamo al lavoro, cercando di tirare fuori il meglio che abbiamo, stiamo pensando un po’ di idee matte da proporvi che spero vi piaceranno e spero anche che le sere del 18 e 25 Settembre possa piovere tantissimo così che sarete obbligati a stare chiusi in casa per un paio d’ore e magari guarderete DA GRANDE!

Vi tengo aggiornati, iniziate a segnarvi le date.”