Ilary Blasi nella bufera, Fariba al veleno con lei “Ce l’aveva con me perché …”

L’Isola dei famosi di questa edizione è terminata già da un po’ ma se ne continua a parlare. E se Ilary Blasi è in vacanza con marito e figli al seguito in buona compagnia, con Nicola Savino e Michelle Hunziker e un altro gruppetto di amici, c’è chi sta ancora ripensando a cosa è stata l’isola e al malcontento che ne è scaturito.

Vediamo cosa è successo.

Fariba e Ilary Blasi non sono mai andate molto d’accordo

Durante le puntate di L’Isola dei famosi, Ilary Blasi ha più volte punzecchiato Fariba, la mamma di Giulia Salemi e alla destinataria delle frecciatine questo atteggiamento non è mai andato giù.

Durante una puntata, in particolare, Ilary Blasi le disse: “Fariba, devo dirti una cosa importantissima: devi mantenere il segreto sull’esistenza di questa isola. Siccome hai la boccuccia un po’ larga e ti fai sfuggire le cose, io ti dico che sono seria perché se tu rivelerai l’esistenza di Playa Imboscata avrai una punizione!” E poi aveva continuato dicendo: “Ti manderemo direttamente in nomination e in qualsiasi momento … Bocca chiusa! Se ti chiedono qualcosa su dove sei andata tu dì un sacco di bugie, tanto! Naufraga avvisata, mezza salvata.” E Fariba le aveva risposto: “Se uno mi dice un segreto io non dico mai. Invece le cose che dicono a voce alta io lo dico!” E la Blasi: “Fariba, personalmente, io un segreto non te lo direi mai! È una mia opinione, eh!”

Fariba Tehrani al veleno contro Ilary Blasi

Fariba ha rilasciato un’intervista durante il programma radiofonico Turchesando e ha lanciato qualche frecciata a Ilary Blasi: “Sembrava che ce l’avesse con me in qualche modo. Perché dico questo? Lei mi interrompeva spesso, gli altri li faceva parlare. Un mio discorso di un minuto sembrava pesante perché venivo interrotta. Questo è quello che penso io ovviamente. Poi quando c’erano clip su di me diceva chiudiamo La Palapa. Non riuscivo mai a rispondere. Se mi lasciavano parlare era un minuto. Però qualcosa è cambiato sono sincera. Alla finale era carina, non era Ilary di sempre, mi ha fatto parlare, magari aveva un’idea su di me e da vicino ha capito che sono buona”.

E poi ha concluso: “C’è sempre un bello e un brutto in ogni cosa al mondo. Quindi vale anche per questa esperienza a L’Isola dei Famosi. La parte migliore di tutto era fare parte della natura, senza pensare a trucco e parrucco. Il brutto cinque giorni di diluvio. Avevano tre quattro coperte. Mi temevano perché io facevo tutto. Mi mettevano sempre il bastone tra le ruote. All’inizio è stato un bruttissimo impatto. Dicevano sei isolana devi soffrire”.