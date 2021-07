Belen, scoppia una bomba, Maria De Filippi ha deciso che …

0 SHARES Condividi Tweet

Si è rimessa in moto la macchina organizzativa di uno dei programmi più amati di Canale 5. Stiamo parlando di tu Sì que vales, ovvero il programma condotto da ormai da diversi anni da Belen Rodriguez e che vede anche la speciale partecipazione di quattro giudici speciali come Rudy Zerbi, Maria De Filippi, Teo Mammucari e Gerry Scotti. Proprio in questi giorni, ed esattamente il 12 il 13 luglio 2021 a Roma sono già iniziate le registrazioni relative alla nuova edizione del programma e inevitabilmente c’è una grande assente, ovvero Belen Rodriguez. Quest’ultima, come tutti sappiamo, è diventata mamma per la seconda volta in seguito alla nascita della piccola Luna Mari avvenuta proprio lo scorso 12 luglio a Padova. In molti si chiedono se effettivamente Belen sarà la conduttrice di questa edizione di tu Sì que vales o se invece sarà sostituita.

Tu si que vales, iniziate le registrazioni e Belen Rodriguez?

Secondo le anticipazioni diffuse proprio in questi giorni, sembrerebbe che la showgirl Argentina sarà come sempre la conduttrice del programma, ma soltanto in queste prime puntate e per le prossime è stata sostituita e sarà sostituita da una conoscenza di Maria De Filippi. Si parla infatti di Giulia Stabile, la vincitrice dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. La ballerina, secondo un’indiscrezione lanciata da blasting news, sarebbe stata avvistata in questi giorni proprio dietro le quinte del programma.

Giulia Stabile avvistata dietro le quinte, è lei la sostituta della Rodriguez?

Potrebbe anche essere però che Giulia è intervenuta semplicemente come ospite della puntata. In realtà però l’indiscrezione parla di una possibile conduzione del programma da parte di Giulia Stabile, almeno fino a che Belen non tornerà al fianco di Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. Ovviamente quindi per Giulia potrebbe essere questa una situazione che potrebbe durare al massimo poche settimane, ma comunque per lei importante perché potrebbe mettere in mostra ancora una volta il suo talento, non soltanto come ballerina, ma che come intrattenitrice e conduttrice.

Nuovo programma per Belen dedicato alle mamme

Intanto si parla anche di un’altra possibile novità per Belen Rodriguez, la quale potrebbe trovarsi anche al timone di un nuovo programma in questo 2021-2022. Insomma, nonostante Belen sia diventata mamma di nuovo per la seconda volta, non sembra voglia rinunciare al suo lavoro. Si dice infatti che Belen possa essere la conduttrice di un nuovo Format che andrà in onda su Rai 1 e che sarà dedicato alle mamme.