Can Yaman e Diletta Leotta, “la loro è una recita …lavoro terminato …”

Non si placano le polemiche sorte ormai da diversi mesi su una delle coppie più chiacchierate di sempre. Stiamo parlando di Can Yaman e Diletta Leotta, i quali da diversi mesi sembrano essere molto innamorati l’uno dell’altro. In realtà questa storia non ha mai convinto più di tanto, soprattutto all’inizio della loro relazione quando molto probabilmente per motivi di lavoro si vedevano molto poco. Adesso invece sembra che stiano trascorrendo tutta l’estate insieme e l’attore turco è volato in Sicilia insieme alla fidanzata per conoscere la famiglia di lei. Stessa cosa ha fatto Diletta, la quale è volata in Turchia e nello specifico ad Istanbul per conoscere la famiglia del suo fidanzato.

Can Yaman e Diletta Leotta, i due sono davvero innamorati?

Insomma, sembrerebbe che i due facciano davvero sul serio eppure c’è ancora chi sostiene che questa loro storia sia una sceneggiata mediatica. Ma come stanno davvero le cose? Sembra che intanto Can si sia trasferito in Italia non soltanto per amore, ma anche per lavoro. In questi ultimi giorni sono stati diffusi nuovi dettagli relativi alla relazione tra Can Yaman e Diletta Leotta che sicuramente rappresentano la coppia più chiacchierata di questa estate 2021. I due non hanno perso occasione nel condividere insieme ai loro follower alcuni momenti delle loro vacanze. Bagni al mare, gite in barca, viaggi in Sicilia e in Turchia, le loro Instagram Stories hanno fatto davvero sognare tutti quanti.

Amore o trovata pubblicitaria?

Addirittura nei giorni scorsi Can Yaman avrebbe visto la finale degli Europei di Calcio 2021 insieme alla sua fidanzata e ad alcuni amici e stretti collaboratori, facendo il tifo per l’Italia con tanto di bandiera disegnata sul volto. Una vera e propria dichiarazione d’amore quindi a questo paese che lo ha accolto con grande amore. Insomma questa estate 2021, in qualche modo sta mettendo un po’ a tacere tutte quelle voci relative al fatto che la loro storia fosse una pseudo montatura e trovata pubblicitaria.

La segnalazione del fotografo Paolone pone nuovi dubbi sulla veridicità della storia

Tuttavia, in queste ultime ore ci sarebbe qualche sospetto in più dettato da una segnalazione che è stata effettuata dal fotografo Paolone. Quest’ultimo avrebbe paparazzato la coppia a Milano. “Serata milanese con le amiche! È stato più facile recitare e farsi vedere affiatati! Usciti alle 5, non erano più affiatati ma distaccati e lui è tornato in hotel, lavoro terminato”. Questo nello specifico quanto dichiarato da Paolone che ha posto ancora una volta dei dubbi sulla storia tra Can e Diletta. Chi lo sa, molto probabilmente bisognerà attendere le nozze delle quali tanto si parla da settimane per poter spegnere definitivamente ogni tipo di dubbio sul loro amore.