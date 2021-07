Albano, Loredana Lecciso “Quando arriva la sera è dura perchè Albano…”

0 SHARES Condividi Tweet

Loredana Lecciso come tutti sappiamo è la nota showgirl e compagna di Albano Carrisi. I due sono insieme da oltre vent’anni e sono riusciti a costruire una bellissima famiglia insieme anche ai loro figli Jasmine e Bido. Nonostante, comunque abbiano trascorso un momento di crisi durato qualche anno, i due sono tornati insieme e più innamorati di prima lo scorso anno ed esattamente poco prima della pandemia. In realtà qualche problema è iniziato a sorgere tra i due quando si è rifatta viva Romina Power.

Loredana Lecciso e Albano Carrisi, c’è aria di crisi?

Sappiamo bene che Al Bano e la sua ex moglie per tanti anni si sono fatti la guerra, non soltanto in tribunale ma anche in televisione. Poi improvvisamente le cose sono cambiate, tanto da tornare a cantare insieme nel 2015 lasciando completamente tutti senza parole. Ovviamente in tutti questi anni la Lecciso sembra che abbia dovuto convivere con la costante presenza di Romina Power nella sua vita, soprattutto nella vita di coppia con Albano.

Il cantante di Cellino smentisce categoricamente

Anche in quest’ultimo periodo si è parlato di una possibile crisi tra Loredana e Albano che in realtà è stata smentita categoricamente dallo stesso cantante di Cellino San Marco. Quest’ultima ha riferito che si tratta di una fake news. Si era detto che Romina Power si trovasse a Cellino e che la sua presenza avrebbe destabilizzato ancora una volta la coppia formata da Albano e Loredana. In realtà però le cose non stanno così, perché effettivamente Romina si trova a Cellino, ma nella casa che si trova nel bosco nella Tenuta di Albano e di certo non vive insieme alla coppia. Albano si è detto anche stanco di dover comunque leggere sempre queste fake news sulla sua vita privata e sentimentale.

“Mi sfinisce ogni sera..”, le dichiarazioni shock di Loredana

Nel corso di una recente intervista, Loredana Lecciso ha voluto parlare del suo rapporto con Albano e alla domanda su quale sia il segreto per vivere così tanto tempo insieme, la showgirl sembra aver risposto in questo modo “Al Bano mi sfinisce ogni sera“. Ma cosa avrà voluto dire? Non mettete malizia in queste dichiarazioni, perché la showgirl leccese pare si riferisse al fatto che Albano ama fare ogni sera delle lunghe passeggiate e camminate all’interno della Tenuta a Cellino insieme ovviamente alla sua compagna. Sembrerebbe che il cantante si sia preso questa abitudine durante la quarantena dello scorso anno.