Carolyn Smith diretta risponde “Non faccio il giudice di Amici quindi …”

0 SHARES Condividi Tweet

onosciamo tutti Carolyn Smith per essere la ballerina e coreografa, ma anche la presidentessa della giuria del programma Ballando con le stelle ormai da tanti anni. Come sappiamo, la donna purtroppo è stata gravemente malata in questi anni ed ha dovuto lottare contro un brutto male, che ha sconfitto ma che poi costantemente si è ripresentato. Ad ogni modo, qualche mese fa è stata anche al centro del gossip e sotto i riflettori per aver commentato le esibizioni e alcuni fatti accaduti all’interno del programma Amici di Maria De Filippi. Carolyn Smith nello specifico avrebbe giudicato alcuni alunni della scuola e sarebbe andata in conflitto con alcune professoresse di ballo del talent in questione.

Carolyn Smith, la ballerina e coreografa e lo sfogo su Instagram

Adesso, a distanza di un po’ di tempo pare che la nota coreografa abbia voluto, attraverso il suo profilo Instagram, fare un po’ di chiarezza su alcune informazioni che sono circolate su internet in questi giorni. Ebbene, sembra che la nota coreografa e ballerina abbia voluto mettere i puntini sulle i e su alcuni aspetti della sua vita che la riguardano.

Il suo lavoro a Ballando con le stelle

Ovvero sembra che la presidentessa della giuria di Ballando con le stelle abbia voluto parlare del rapporto con il marito, così come del suo rapporto con i social e rispondere anche a chi l’ha definita “una nota ex ballerina”. Proprio riguardo questo aspetto ha dichiarato: “Lavoro a Ballando con le stelle solo per un periodo dell’anno, non mi sono presa pause dalla tv, ho un altro lavoro con la danza”. Sembra che però tra le tante dichiarazioni da lei rilasciate, i suoi follower abbiano posto l’attenzione più che altro sulle dichiarazioni da lei fatte sul talent Amici.

“Non faccio il giudice di Amici, non sia mai”, le parole della coreografa

La stessa Carolyn Smith avrebbe detto di aver visto su internet di essere stata associata al programma e addirittura definita giudice di Amici. Così non essendo veritiera questa notizia, la coreografa ha voluto sottolineare come effettivamente lei sia ormai da tanti anni nella squadra di Ballando con le stelle di Milly Carlucci. “Vi sembro disperata? No, non lo sono! E non faccio il giudice di Amici! Non si sa mai, ma dal 2007 sono sempre stata impegnata con Ballando con le stelle”. Queste le parole dichiarate da Carolyn Smith che in questo modo, utilizzando dei toni piuttosto pacati e delle parole molto semplici, ha voluto chiarire il tutto.