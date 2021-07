Estate in Diretta, Eleonora Giorgi gela Roberta Capua che la guarda senza riuscire a dire una parola, grande imbarazzo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Estate in Diretta sta continuando a tenere compagnia ai telespettatori in questa estate caldissima dove, nonostante il covid sta dando un po’ di tregua, si temono tantissimo le varianti, allo stato attuale quella Delta e non si può ancora abbassare la guardia nonostante la campagna vaccinale stia andando avanti e sta dando i suoi frutti.

Roberta Capua e Gianluca Semprini stanno piacendo molto alla conduzione del programma che, se per la stagione estiva alterna i conduttori, l’anno scorso c’era Andrea Delogu e Marcello Masi, per la stagione autunnale e invernale avrà la riconferma di Alberto Matano che, al momento, si sta godendo la sua estate e le sue meritate vacanze.

L’ospite Eleonora Giorgi gela Roberta Capua

Ieri, ospite a Estate in diretta da Roberta Capua è andata la bravissima attrice Eleonora Giorgi che ha raccontato tanto di sé stessa e del suo lavoro nel mondo del cinema.

Ha raccontato anche degli amori della sua vita Angelo Rizzoli e Massimo Ciavarro e delle sue innumerevoli interpretazioni a cinema. Tra le tante ha parlato di Sapore di mare 2, e dell’amore che lì è nato con il collega Massimo Ciavarro.

Dopo che la Giorgi lo ha definito «un film senza pretese», la stessa definizione l’ha data anche Roberta Capua e la Giorgi ha, però, controbattuto: «Ma lo sai che quel film senza pretese che in realtà è scritto da Cesare Frugoni, diretto da Bruno Cortini, fotografato da Blasco Giurato. Quel film è delizioso, io sono molto brava lì. Io c’ho un ruolo della M*** lì scritto da Dio». Roberta Capua, sentita quell’imprecazione, è rimasta di ghiaccio e ha guardato la Giorgi senza dire più nulla ma poi, ripresasi ha detto: «È vero, un piccolo capolavoro».

Il popolo del web si è scatenato e i commenti sono stati tantissimi, c’è chi ha detto: «Grande Eleonora Giorgi, sempre così spontanea e vera» e chi: «Meravigliosa, sempre autentica».

Eleonora Giorgi ha poi parato di sè stessa dicendo: «Il cammino per diventare sè stessi è lungo, ci arrivi a sessant’anni».

Roberta Capua ospite da Serena Bortone racconta: “Gli diedi un ceffone”

Qualche tempo fa Roberta Capua è andata ospite da Serena Bortone a Oggi è un altro giorno e ha raccontato un aneddoto della sua vita che in pochi conoscevano. Roberta Capua ha detto: “Negli anni ottanta ancora in una città come Milano, essere napoletani non era proprio… terrona era all’ordine del giorno”. E lei era però riuscita a crearsi “un piccolo mondo … un microcosmo”.

Poi ha continuato con il racconto parlando di un ragazzo conosciuto in Germania al quale aveva detto: “Io sono italiana, sono di Napoli … Lui disse a tutti ‘guardatevi il portafoglio’. Gli ho tirato un ceffone che forse se lo ricorda ancora”.

E la Bortone ha commentato così: “Complimenti!”