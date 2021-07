Renato Zero senza mezzi termini “Mi chiedono di …”

0 SHARES Condividi Tweet

Renato Zero è uno degli artisti italiani più amati ed apprezzati non solo nel nostro Paese ma nel mondo intero. Numerosi sono i suoi brani di grande successo ma spesso si è trovato al centro dell’attenzione mediatica anche per altri motivi. Nello specifico si è spesso parlato e discusso della sua vita privata e in particolar modo del suo orientamento sessuale e della sua presunta omosessualità. Un argomento sul quale l’artista non è mai voluto intervenire in prima persona fino a qualche tempo fa quando nel corso di una lunga intervista ha parlato liberamente di quello che è il proprio orientamento sessuale.

Renato Zero e le chiacchiere sulla sua vita privata

La vita privata di Renato Zero è sempre stata oggetto di discussione da parte dei più curiosi. In questi anni sulla sua presunta omosessualità si sono susseguite una serie di voci che però non hanno mai portato a nulla di concreto. L’artista non è mai voluto intervenire direttamente sulla questione ne smentendo e nemmeno confermando tali voci. Poco tempo fa ha però deciso, dopo molti anni, di esprimere il suo pensiero sulla questione rilasciando una lunga intervista a Repubblica. L’intenzione del celebre cantautore, showman , ballerino e produttore discografico era semplicemente quella di voler fare finalmente chiarezza sulla questione ed evitare quindi che se ne continui a parlare.

La rivelazione sul suo orientamento sessuale

Se fino a poco tempo fa Renato Zero aveva scelto di mantenere un certo riserbo sulla sua vita privata ecco che oggi non è più così. L’artista ha finalmente deciso di intervenire per mettere fine alle voci sulla sua presunta omosessualità. “Mi chiedono di fare outing, ma perché devo accettare l’idea di essere omosessuale quando so che ho amato e continuo ad amare donne?”, queste le parole espresse da Renato Zero alla domanda esplicita che le è stata rivolta dal giornalista. In questo modo ha quindi voluto chiarire una volta per tutte la situazione e rivelare quindi di non essere gay.

Le parole dell’artista

Nel corso dell’intervista rilasciata a Repubblica Renato Zero, dopo molti anni, ha quindi messo fine ad ogni diceria sul proprio orientamento sessuale rivelando di non essere gay ma di avere sempre amato donne. L’artista però ha voluto anche precisare che non vi sarebbe nulla di male nell’amare un uomo e a tal proposito ha affermato “Se arrivasse un uomo e mi provocasse un trauma formidabile non vedo che cosa ci sarebbe di male a starci insieme”.