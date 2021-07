Bocci e Chiatti, dopo le voci di crisi la frecciata della Chiatti è al veleno

0 SHARES Condividi Tweet

E’ da un po’ di tempo che sul web si parla di un matrimonio che sta conoscendo dei momenti di crisi, che si è raffreddato e che vede i protagonisti sempre più lontani dopo anni di vero amore. Stiamo parlando della bellissima e amatissima coppia formata da Laura Chiatti e Marco Bocci, marito e moglie e genitori di due splendidi bambini.

Il web, i giornali di gossip e chi li conosce o almeno qualcuno di queste persone non fa altro che parlare di gelo nella coppia ma come sanno veramente le cose, come al solito, solo loro due possono saperlo.

Laura Chiatti e Marco Bocci sempre più distanti

I genitori di Enea e Pablo sono da sempre molto attivi sui social e proprio da lì che negli anni hanno esternato tutto il loro amore e fatto conoscere la loro vita di famiglia che sembrava fosse una favola.

Ed è proprio da lì, dai loro profili che sono partite le prime voci, sempre più insistenti, di crisi.

Prima è girata la voce che una collega fosse molto “carina” con Marco tanto che Laura avesse perso la pazienza e poi, marito e moglie da un po’ non interagiscono più.

Ma, forse l’elemento che ha più incuriosito e fatto parlare è stata la mancanza di frasi, e di commenti il 5 luglio, giorno del loro anniversario di matrimonio.

Laura Chiatti lancia una frecciata al veleno

Dopo queste insistenti voci di crisi riportate dai siti web e dai giornali di gossip, Laura Chiatti ha deciso di esporsi e, sempre sui social, ha scritto lanciando un’evidente frecciatina a chi parla molto di loro e si occupa, anche a vanvera della loro famiglia: “Parlarsi attraverso i post. La nuova frontiera del disagio sentimentale” e poi, taggando un’amica ha aggiunto: “Tu sai”.

Qualche giorno fa, però ad alimentare ancora di più le voci insistenti di una crisi di coppia pesante sono state alcune foto che hanno ritratto Marco Bocci al ristorante in compagnia di Giulia Michelini.

Qualche giorno fa Amedeo Venza aveva detto: ”Mi dispiace dirlo, ma qualcosa non quadra nella coppia Chiatti – Bocci. Lui in queste ore ha smesso di seguire lei”.

E poi, ancora: ”Potrebbe esserci di mezzo una collega di Marco che, come mi segnala una follower, era molto attiva sul profilo di Bocci, commentando e lasciando like su tutti i post di lui che ora sono stati tolti. Al momento oscuro il nome, ma verrà presto fuori”.