Maurizio Costanzo una furia contro Pier Silvio Berlusconi “Mi ha mancato di rispetto” e Berlusconi gli risponde “Costanzo è un …”

0 SHARES Condividi Tweet

Qualche settimana fa, dopo la fine delle trasmissioni televisive per la pausa estiva c’è stata la presentazione dei palinsesti del prossimo autunno sia in casa Rai che per le reti Mediaset e, se da una parte ci sono state tante riconferme dall’altra ci sono anche state alcune cancellazioni di programmi televisivi. Alcuni personaggi non sono proprio figurati nella presentazione con buona pace degli esclusi ma c’è stato anche un caso molto anomalo, quello di Maurizio Costanzo che con il suo Maurizio Costanzo Show ci sarà nel prossimo autunno, è seguitissimo ma Piersilvio Berlusconi, l’amministratore delegato delle reti Mediaset non lo ha mai citato. Certamente Costanzo è rimasto sorpreso e amareggiato e ha parlato di una grossa mancanza di rispetto nei suoi confronti. Vediamo cosa è accaduto.

Maurizio Costanzo non viene nominato nella presentazione dei nuovi palinsesti e critica Piersilvio Berlusconi

Durante la presentazione dei palinsesti autunnali delle reti Mediaset, l’amministratore delegato ha snocciolato varie trasmissioni televisive e relativi conduttori che faranno compagnia ai telespettatori, tra questi Maria De Filippi con le sue trasmissioni Uomini e donne, Tu si que vales e C’è posta per te ma poi non ha nominato Maurizio Costanzo che da quarant’anni è in tv con il suo “Maurizio Costanzo Show” che da sempre va in onda in seconda serata. Maurizio Costanzo non ha preso bene questa dimenticanza e ha dichiarato così contro Piersilvio Berlusconi: “Ho avuto l’impressione di aver interrotto il programma perché alla presentazione dei palinsesti di Mediaset non è stato neanche nominato”.

E poi, ancora: “Mi dispiace perché in autunno festeggerò il quarantesimo anno del Maurizio Costanzo Show. Furono cinque le persone a essere chiamate: Mike Bongiorno, Corrado, Sandra Mondaini e Raimondo Vianello e io. Sono l’unico vivente, un po’ di rispetto, no?”.

Pier Silvio Berlusconi gli risponde

Dopo qualche giorno Piersilvio Berlusconi ha risposto a Maurizio Costanzo dicendo così: “Affetto, stima e riconoscenza. Sono questi i sentimenti che ho sempre nutrito per Costanzo fin dagli Anni 90, quando Maurizio fu uno dei miei primi punti di riferimento professionali nel mondo della tv”.

E poi: “Anche oggi che il grande giornalista ha superato gli ottant’anni, Mediaset e io siamo orgogliosi di averlo ancora in squadra e di poter festeggiare nella prossima stagione su Canale 5 la 40esima edizione del Maurizio Costanzo Show. Un’occasione in cui sarò felice di celebrare non solo una delle figure più rilevanti della tv italiana ma soprattutto un caro amico”.