Gianni Sperti, bomba su di lui “Ha avuto sbandate per alcuni tronisti …”

0 SHARES Condividi Tweet

Gianni Sperti è uno dei volti storici di Uomini e Donne, programma di grande successo in onda da molti anni su Canale 5 e condotto dall’amatissima Maria De Filippi. Spesso al centro del gossip ecco che nelle ultime ore sarebbero trapelate delle nuove voci che riguardano il celebre opinionista e che starebbero lasciando senza parole molte persone. Ma esattamente di cosa stiamo parlando?

Gianni Sperti e il ruolo di opinionista a Uomini e Donne

Sono ormai molti anni che Gianni Sperti, ex ballerino e noto personaggio televisivo, occupa il posto di opinionista nella nota trasmissione di Canale 5 condotta da Maria De Filippi ovvero Uomini e Donne. Una trasmissione di grande successo alla quale giovani e meno giovani partecipano con l’unico obiettivo di riuscire a trovare l’amore della propria vita. Il compito di Gianni Sperti, e della collega Tina Cipollari da anni al suo fianco, è quello di commentare quanto accade dentro ma anche fuori dagli studi televisivi ed esprimere appunto la propria opinione sul comportamento di tronisti e corteggiatori. Un compito questo svolto dall’opinionista in maniera eccezionale. Ed infatti chi segue la trasmissione sa bene che l’uomo non ha alcun timore di esprimere ciò che pensa ed è amato proprio per la sua schiettezza.

La sua vita privata

Sono state sempre poche le informazioni trapelate, negli anni, sulla vita privata di Gianni Sperti. E questo perché l’ex ballerino ha sempre cercato di mantenere un certo riserbo sulla questione. Ma ecco che nelle ultime ore l’opinionista di Uomini e Donne è finito al centro del gossip a causa di una particolare notizia che lo riguarda e della quale si sta molto parlando. Uno scoop che sta lasciando senza parole molti. Ma esattamente, di cosa stiamo parlando? A lanciare questo scoop sarebbe stato nello specifico Alessandro Rosica attraverso il suo account Instagram in seguito alle domande poste da alcuni follower.

La rivelazione sull’opinionista di Uomini e Donne

Le parole espresse da Rosica stanno facendo il giro del web. Ma esattamente cos’è accaduto? Il giovane si sarebbe un po’ sbilanciato sulla vita privata dell’opinionista di Uomini e Donne raccontando che al momento non sembrerebbe avere alcuna frequentazione ma ha precisato “Ha spesso avuto sbandate per qualche tronista e corteggiatori”. Quello che in tanti adesso si stanno chiedendo è chi siano questi tronisti e corteggiatori ma in realtà non è stato fatto nessun nome. Inoltre il diretto interessato al momento non ha nemmeno risposto a queste parole.