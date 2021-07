Monica Setta senza mezzi termini su Tiberio Timperi “Nessuno pensava che sarei sopravvissuta a lui perchè …”

0 SHARES Condividi Tweet

E’ andata in onda lo scorso 27 giugno l’ultima puntata di Unomattina in famiglia, celebre programma Rai condotto da Monica Setta e Tiberio Timperi. Così come le altre ecco che anche quella appena conclusa è stata una speciale edizione ricca di successi e adesso la presentatrice si prepara ad affrontare la sua terza edizione del programma che avrà inizio a settembre e che la vedrà ancora una volta al fianco del collega Timperi. Ma qual è il loro rapporto fuori dal mondo televisivo? A rivelarlo è stata la stessa Monica Setta nel corso di una recente intervista concessa al settimanale Vero.

Il rapporto tra Monica Setta e Tiberio Timperi

Monica Setta e Tiberio Timperi sono un’ottima coppia televisiva. Insieme conducono una trasmissione di grande successo ovvero Unomattina in famiglia e proprio a settembre, dopo una stagione positiva, torneranno ancora una volta in televisione insieme. In molti si saranno sicuramente domandati quale sia il rapporto tra i due fuori dal mondo della televisione. Ed ecco che è stata la stessa Monica Setta a svelare dei dettagli sul rapporto con il collega, e lo ha fatto nel corso di una lunga intervista concessa al settimanale Vero. “Quando sono arrivata alla guida del programma tutti pensavano che non sarei riuscita a sopravvivere ad un uomo così bravo come lui”, queste le parole della presentatrice che ha poi rivelato “Fuori dagli studi Rai non abbiamo mai preso un caffè insieme e io ho neppure il suo numero di telefono. In televisione funzioniamo e questa è la cosa importante”.

Il nuovo libro

Monica Setta riscuote grande successo in televisione ma anche nel mondo dell’editoria. Dopo la pubblicazione di un libro di successo ecco che la donna è recentemente tornata in libreria con un nuovo libro dal titolo “Il Presidente-La nuova Italia di Draghi” a proposito del quale ha dichiarato “Racconta la ripartenza di un’Italia ferita dalla pandemia. Ho scelto una narrazione tutt’altro che retorica su Mario Draghi”.

La vita privata

Nel corso della lunga intervista concessa a Vero la presentatrice ha anche parlato della sua vita privata raccontando di essere stata innamorata poco tempo fa e affermando che prima o poi anche per lei arriverà la persona giusta ma se non dovesse arrivare ecco che non sarebbe comunque una tragedia. “Sul fronte sentimentale per me non credo sia finita qui”, queste le parole della Setta la quale ha inoltre voluto precisare di essere molto felice di essere mamma.