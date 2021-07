Irama fuori di testa per Elisabetta Gregoraci, momenti di grande imbarazzo, il web si scatena

0 SHARES Condividi Tweet

È trascorso qualche anno da quando Irama, noto cantautore e rapper italiano, ha vinto il celebre talent show di Canale 5 ovvero Amici di Maria De Filippi. Il giovane anno dopo anno continua a collezionare sempre nuovi successi e in alcuni casi si è trovato anche al centro del gossip per via della sua vita privata. Nelle ultime ore però si sta molto parlando di un particolare gesto fatto dall’artista nei confronti della bellissima Elisabetta Gregoraci. Ma esattamente che cos’è accaduto?

Il successo di Irama

Irama, pseudonimo di Filippo Maria Fanti, è un grande appassionato di musica fin da quando era solamente un bambino. Nel 2015, e quindi a soli 20 anni, l’artista ha partecipato al 66° Festival di Sanremo nella categoria nuove proposte con il brano ‘Cosa resterà. Ma il vero successo è arrivato qualche anno più tardi, esattamente nel 2018, quando ha preso parte alla diciassettesima edizione di Amici di Maria De Filippi uscendone vincitore. Da allora il suo successo è cresciuto sempre di più tanto da aver conseguito ben 3 dischi d’oro e 24 dischi di platino.

Il gesto nei confronti di Elisabetta Gregoraci

Lo scorso 13 luglio ha avuto inizio uno degli eventi musicali più attesi dell’estate ovvero il Battiti Live al quale hanno preso parte diversi artisti, tra questi lo steso Irama. Si tratta di un evento musicale che viene promosso da Radio Norba, suddiviso in cinque serate, condotto dall’ex concorrente del Grande Fratello Vip Elisabetta Gregoraci e da Alan Palmieri. Nel corso della serata in cui tra gli ospiti era presente Irama la presentatrice dell’evento ovvero Elisabetta Gregoraci indossava un meraviglioso abito fucsia che metteva in mostra tutte le sue splendide forme, compreso il décolleté. Un abito che ha reso la Gregoraci più bella che mai, tanto da aver incantato anche il giovane artista.

La reazione sui social

La bellezza di Elisabetta Gregoraci ha lasciato senza fiato il giovane artista il cui occhio, come in molti hanno notato, è caduto proprio sulla scollatura dell’ex gieffina. Il giovane rapper talmente è rimasto colpito dalla bellezza di Elisabetta da aver addirittura perso il filo del discorso. Un momento di imbarazzo che ha molto divertito il pubblico a casa che non ha perso tempo per commentare sui social quanto accaduto. Nello specifico vi è stato chi ha scritto “Irama vistosamente in difficoltà a non guardare le t***e della Gregoraci”. E ancora “La Gregoraci ha mandato in tilt Irama”.Irama colpito da Elisabetta Gregoraci: il suo gesto scatena i social