Anna Tatangelo, Davide Mengacci al veleno: “Sarebbe stato meglio al suo posto Barbara d’Urso”

I palinsesti autunnali sono già stati fatti e di certo non sono mancate e non continueranno a mancare le polemiche.

Maurizio Costanzo, per esempio, ha detto di esserci rimasto molto male di non essere stato nominato dall’amministratore delegato delle reti Mediaset, Piersilvio Berlusconi quando ha elencato i conduttori del prossimo autunno anche se poi immediata è stata l’attestazione di grandissima stima e affetto da parte di Berlusconi al giornalista romano, marito di Maria De Filippi.

Davide Mengacci su Anna Tatangelo: “Al suo posto sarebbe stato meglio scegliere Barbara D’Urso

Dal prossimo autunno la domenica pomeriggio non sarà più monopolio di Barbara D’Urso con Domenica Live ma al suo posto andrà in onda “Scene da un matrimonio” che sarà condotto da Anna Tatangelo.

A dire la sua su questa scelta nuovissima è stato l’ex conduttore storico del programma, Davide Mengacci che ha detto così: “Io non avrei osato, avrei optato per una conduttrice più tradizionale come Barbara d’Urso”.

Perché per Davide Mengacci, che ha 73 anni, Anna Tatangelo “si troverà in una situazione difficile“ vista soprattutto la concorrenza della Rai che, come al solito, in quella fascia oraria proporrà Domenica In condotta da Mara Venier.

Mengacci ha ancora aggiunto: “L’ho saputo dai quotidiani. Non sono stato interpellato”.

Anna Tatangelo accusata di aver preso il posto di Barbara D’Urso

Dopo che è stata comunicata la scelta della Tatangelo in tanti l’hanno accusata di aver preso il posto della D’Urso ma lei ha voluto precisare: “sono una cantante che si presta alla televisione … quindi mi spiace che si associno i due contenitori anche perché non è un programma che arriva in sostituzione di altro“.

Davide Maggio ha rivelato: “Fumata bianca per Canale 5. Possiamo confermarvi l’arrivo di Anna Tatangelo e Silvia Toffanin pronte a sfidare la concorrenza delle dirimpettaie Mara Venier e Francesca Fialdini.

E poi, ancora: “Dopo ‘turcate’ varie e avariate, toccherà all’ex giudice di XFactor aprire le danze con il reboot dello storico Scene da un Matrimonio; seguirà Silvia Toffanin con un’edizione domenicale di Verissimo, che resta confermato anche nel sabato della stessa rete”.

La prima scelta, per la conduzione di Scene da un matrimonio era stata Alessia Marcuzzi ma lei «Voleva troppi soldi»

Davide Maggio ha anche aggiunto: “Fra Mediaset ed Alessia Marcuzzi? Divorzio per motivi economici. Le era stato proposto di fare ‘Scene da un Matrimonio’ (in onda la domenica pomeriggio) e lei ha chiesto troppi soldi, è ciò che ci ha detto Piersilvio durante la conferenza stampa. Pare che non sapesse dell’addio a Mediaset, lo ha appreso anche lui dai social”.