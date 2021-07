Diletta Leotta, Giorgia Rossi al veleno: “Non mi paragonate a lei perché …”

0 SHARES Condividi Tweet

Giorgia Rossi dal prossimo autunno la vedremo su Dazn, facendo così lo stesso percorso che l’autunno scorso fu di Diletta Leotta.

Ma la Rossi ci ha tenuto a precisare che con la Leotta non ha nulla in comune e lo ha fatto chiarendo diversi aspetti.

La giornalista, bravissima, ha trascorso 8 anni nelle reti Mediaset facendo la gavetta e ora è pronta per spiccare il volo.

La Rossi che non ha iniziato da Mediaset ma ha girato molto per le reti, prima Sky, poi su Rai Sport, e, infine a Mediaset nel ruolo di inviata speciale per Tiki Taka, su Italia 1, è molto apprezzata e seguita.

Giorgia Rossi non vuole essere paragonata a Diletta Leotta

Per l’età, per la bellezza e per la gavetta verrebbe facile paragonare Giorgia Rossi a Diletta Leotta ma lei su questo punto è stata chiara: “Nessun paragone”.

E poi ha spiegato il perché e ha aggiunto: “Quando mi hanno contattato, non ho pensato a Diletta. Ci dipingono come rivali, ma non siamo paragonabili: io ho un approccio giornalistico, lei ha fatto una carriera diversa”.

La Rossi, che ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Oggi, ha poi aggiunto: “Lei è una conduttrice, un personaggio pubblico che ha fatto cose che piacerebbero anche a me, tipo Sanremo, e con tante qualità che apprezzo molto”. Mentre sui punti in comune ha dichiarato: “Cosa unisce me e Diletta Leotta? Il capello?. Non mi dà fastidio ma non sono tanti a paragonarmi con Diletta. Alla fine siamo due personaggi, persone, completamente differenti”.

La Rossi prende le distanze alche dal fidanzato della Leotta

Giorgia Rossi, che è fidanzata con il collega di Mediaset Alessio Conti da sette anni, è ben felice della sua vita sentimentale e non invidia affatto la Leotta per il suo bellissimo compagno, l’attore turco Can Yaman ma intende tenersi ben stretto il suo di fidanzato.

Infatti, anche su questo punto ha voluto ben chiarire che il suo rapporto d’amore è solido e lei è molto felice: “Il matrimonio è nei nostri programmi. Ci sposeremo in un posto esotico, senza avvisare quasi nessuno”.

E poi ha parlato anche dell’età del suo fidanzato e della sua voglia di avere dei bambini e, a questo proposito, ha detto: “Alessio mi ripete ‘Ho 45 anni, poi non avrò più energie’. Diciamo così: arriverà prima dei suoi 50”.