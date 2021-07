Sonia Bruganelli al GF VIP: “Paolo mi ha detto: non …”

0 SHARES Condividi Tweet

Sonia Bruganelli si sta certamente preparando al prossimo autunno quando sarà una delle opinioniste, insieme ad Adriana Volpe, del “GF Vip”.

Sonia Bruganelli, che oltre a lavorare in televisione, fino ad ora dietro le quinte ma prossimamente davanti alle telecamere, è mamma di tre ragazzi, ha con il marito Paolo Bonolis uno splendido rapporto e non dimentica mai di ricordare che grazie a lui ha trovato la sua dimensione lavorativa ideale.

Sonia Bruganelli opinionista nella sesta edizione del GF Vip

Anche la prossima edizione del reality show di canale 5 sarà condotta da Alfonso Signorini.

Sonia Bruganelli, nonostante abbia dato la notizia della sua partecipazione al GFvip con dei post sui social, in occasione di un’intervista al Corriere della Sera ha parlato a cuore aperto di ciò che l’aspetta.

La Bruganelli ha detto: “È un reality che mi ha sempre affascinato, un esperimento psicologico e sociale molto innovativo, sono sempre rimasta colpita dalle dinamiche delle persone in cattività”.

E poi ha anche aggiunto: “L’ho sempre seguito e alla fine ci sono cascata. Accettare di fare il GF Vip è la cosa più trasgressiva che ho fatto in vita mia”.

Pare che Alfonso Signorini abbia scelto Sonia nel ruolo di opinionista perchè per lui è abbastanza cinica per ricoprire quel ruolo.

A questo proposito la Bruganelli ha commentato così l’opinione che Signorini ha di lei: “Io penso che nella vita faccia comodo essere cinici, se non anestetizzati … quel sano modo distaccato di vedere le cose, lasciarsi stupire quando serve ma non prestare attenzione a dinamiche umane che lasciano il tempo che trovano”.

E poi, ancora: “Evidentemente Alfonso ha visto queste caratteristiche in me”.

Infine, la Bruganelli ha dichiarato: “Sono sicura, questa è solo una parentesi, una divagazione”.

Infatti, terminata questa esperienza lavorativa insolita certamente la Bruganelli tornerà a lavorare nella sua società di produzione.

I consigli che le ha dato Paolo Bonolis

Il Grande Fratello Vip inizierà il 13 settembre, questa sarà la sesta edizione e Sonia Bruganelli è già pronta.

In occasione dell’intervista rilasciata al Corriere della sera ha dichiarato: “le persone cambiano in base a necessità, esigenze, situazioni, momenti: la coerenza è una qualità complicatissima. E non lo dico in modo giudicante. A tutti viene richiesto un continuo cambiamento di forma, di aspetto, di pensiero, perché se no non si è più interessanti, accattivanti, ce l’hanno imposto i nuovi mezzi di comunicazione”.

Sonia Bruganelli ha poi raccontato che Paolo Bonolis si è raccomandato con lei e, a proposito dei consigli che le ha dato, “soprattutto uno: mi raccomando non litigare. Sa che facilmente mi parte l’embolo. Sono una che parte sparata ma poi mi dimentico pure quello che ho detto”.